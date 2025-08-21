Ｆ１レッドブルで低空飛行が続いている角田裕毅（２５）を元Ｆ１ドライバーのロバート・ドーンボス（オランダ）が酷評した。

角田は直近７レース連続でポイントなしとレッドブルワースト記録を更新中。契約満了となる今季のレッドブル残留は決まっているものの、ドライバーズランキングで１８位と、レッドブルに加入後、７ポイントしか得られていないこともあり、来季に向けてレッドブルどころかＦ１のシートを維持できるかは微妙な情勢なのは間違いない。

専門メディア「ＧＰＢＬＯＧ」によると、元レッドブルのドーンボスは角田について「セカンドシートでのユウキのパフォーマンスは、チーム史上最悪のパフォーマンスだ。非常に痛ましい事実です」と痛烈批判した上で「ユウキは素晴らしい人物と思うし、長いＦ１キャリアで素晴らしいパフォーマンスを見せてきた。しかし、レッドブルのマシンで見せているパフォーマンスは決して美しいものではない。チーム全体にとって痛手だ。２０２６年のシートを得る資格はない。彼自身も、それは自覚している」と酷評した。

来季のレッドブルはマックス・フェルスタッペン（オランダ）の残留が決まり、２番手シートの行方が注目されている。チームアドバイザーのヘルムート・マルコ博士は夏休み明けから検討を始める方針を明かしている。角田は残りレースで真価を示し、各方面から出ている批判を払しょくできるだろうか。