Photo: K.Yoshioka

Don't think, feel.

ソニーのゲーミングギア「INZONE」シリーズから、eスポーツチームFnaticと共同開発した新モデルが登場しました。

ラインナップはヘッドセット、イヤホン、マウス、キーボード、マウスパッドの全6機種で、2025年9月5日から順次発売。8月23日〜24日に東京で開催される人気FPSゲーム「VALORANT」の公式大会でもゲーミングギアとして公式採用されるという本気仕様です。

ゲーマーではない自分が、実際の製品を触ってきた感想をお届けします。

ギアというより装備みたいなヘッドホン「INZONE H9 II」

Photo: K.Yoshioka

まずは目玉のワイヤレスヘッドセット「INZONE H9 II」。

なんとこれ、ソニーのフラッグシップヘッドホン「WH-1000XM6」と同じドライバーユニット（30mm径ドライバーユニット）を搭載しているんですよ。装着して「VALORANT」をプレイしてみましたが、空間の広がり方がすごい。遠くにいる相手の足音や銃声が立体的に聞こえて、かなり没入感があります。プロはこの音を聴き分けて戦ってるっていうんだからレベルが違う。

試しに音楽も聴いてみると、低音から高音まではっきりとしたサウンドで音楽・エンタメ用途も全然いけそう！ 自分は音楽制作が趣味で日頃ヘッドホンを使ってますが、これなら音楽鑑賞用としてもアリだと思いました。

Photo: K.Yoshioka Sonyロゴ下にあるボタンを押して調整する

重さは約260gと前モデルに比べかなり軽量化され、長時間つけても疲れづらそうな印象でした。またヘッドの調整はボタンを押しながら固定する形式で、一度セットすれば、毎回ヘッドを調整する手間が省けるのが地味にいい。

Photo: K.Yoshioka

イヤーパッドもナイロン製にになり、蒸れにくくなってます。

Photo: K.Yoshioka 左側の上部（人差し指のところ）にミュートのオン/オフボタンがある。押したらカチッと凹む形式

マイクは単一指向性で自分の声だけを拾う設計。実際に試すと横で人が話しててもほとんど声が混じらなかったので、ちょっと騒がしい場所でのプレイ時も大丈夫そう。

あとミュート時にはマイク先端が赤く光るのもわかりやすくてグッドです。

音を聞けば戦いたくなる「INZONE E9」

Photo: K.Yoshioka

有線イヤホンの「INZONE E9」は、とにかく銃声の響き方が気持ちいい。クランチーな音がして、耳が満たされます。ドスッと重心のある低音で、音に厚みがあるぶん集中しやすかったです。

Photo: K.Yoshioka

あとこのイヤホン、耳掛け式なんですがワイヤー部分がかなりしなやか。

自分も音楽用途で耳掛け式のイヤホンは使ってますが、ワイヤーが硬くてつけづらい製品が多いんですよね。実際に選手から同様の声があってこのしなやかさを採用したんだとか。これならストレスなさそうだなー。

Photo: K.Yoshioka

またDACが付属していて、360 Spatial Soundやイコライザーで音を自分好みに調整できるのもポイント。イヤホンといえば「音楽用途でしょ」というイメージがあったので、DAC付きでゲームに全振りしてるのは新鮮です。

勝ちへこだわるプロはもちろん、ソニーのオーディオが好き！っていうゲーマーにも刺さるはず。

シンプルだけどそれがいい「INZONE KBD-H75」

Photo: K.Yoshioka

ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」は、ガチャガチャしない落ち着いた打鍵感が好印象でした。

キーを少し押し込む感じの硬さが絶妙で、押すたびに「気持ちいい」が返ってきます。 競技シーンに向けた機能を備えつつ、見た目はシンプル。普段使いでも違和感なく馴染むのはソニーらしいバランスですね。 会社で使ってる人がいたらどこのブランドか聞くと思います。

軽すぎて不安になる「INZONE Mouse-A」

Photo: K.Yoshioka

ワイヤレスゲーミングマウス「INZONE Mouse-A」は、持った瞬間に思わず「軽っ！」と声が出るレベル。48.4gとマジで軽い。

滑りもよく、操作感はスムーズ。シンプルなデザインでクセがないので、万人に合いそうです。 センサー性能も最大30,000DPI※対応で精度は十分。軽快さと精密さを両立した良マウスでした。

※DPI：マウスを1インチ（約2.54cm）動かしたときに、画面上でカーソルが何ドット移動するかを示す指標

摩擦派？ スムーズ派？「INZONE Mat-F / Mat-D」

Photo: K.Yoshioka 右下にあるのが上からINZONE Mat-D、INZONE Mat-F

新しいマウスパッドは2種類。

「INZONE Mat-F」は黒マットで厚みがあり、表面は少し引っかかる感触。摩擦力が高く、マウスをピタッと止めやすいので低感度プレイヤーに向いています。

「INZONE Mat-D」は紫黒のカラーで、すべすべとした質感。滑りがよく、感度高めの人にぴったり。スッと動かしてスッと止める操作感は求めてる人には堪らないでしょう。

どちらもゲーミング用なので面積広めですが、このサイズなら普通のPC操作も快適でしょうね。

ゲーマーの世界、レベル高すぎ

自分はいわゆるゲーマーではないんですが、それでも今回の製品群からはギアとしての完成度の高さを実感できました。

特にヘッドセットとイヤホンの没入感とゲーム内の音を拾う精度が強烈で、ゲーマーの世界ってこんなレベルの高い世界で戦ってるの？と驚きました。

日本を代表するメーカーがプロゲーマーのチームと共同で製品開発したら、そりゃいいものができるよね。

これらの製品は8月20日（水）よりソニーストア 銀座、ソニーストア 札幌、ソニーストア 名古屋、ソニーストア 大阪、ソニーストア 福岡天神で展示されるようなので、気になった人はぜひ実物を手に取ってみてください。

Source: Sony