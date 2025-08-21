◇MLB ロッキーズ8ー3ドジャース（日本時間21日、クアーズ・フィールド）

大谷翔平選手は10度目の二刀流出場も、今季最多の5失点を喫し日本時間2023年7月15日以来768日ぶりの黒星を喫しました。打撃は2打数1安打で途中交代となりました。

初回の攻撃で大谷選手は初球を捉えてライトへ2塁打を記録。投手としても三者凡退で上々の立ち上がりを見せました。

しかし、2回先頭にヒットを許すと1アウト1・2塁でブレントン・ドイル選手にスイーパーをレフト前に運ばれ先制を許してしまいます。さらに続くオルランド・アルシア選手の犠牲フライで追加点を与えます。

4回には無死1塁からレフトへ長打を放たれ、守備の乱れもあり3点目を奪われました。さらに、1アウト2・3塁でアルシア選手の打球が大谷選手の右足に直撃するアクシデントも。すぐさまボールを追いかけるなど大きなケガにはつながりませんでしたが痛い失点につながりました。

この回5連打を浴び3点を失った大谷選手。4回66球を投げ被安打9、3奪三振をマーク。5失点は今季最多失点となります。

4回に右足にボールが直撃しましたが、5回の2アウトの場面で打席に立った大谷選手。初球を空振りその後4球連続ボールで出塁しています。

しかし、8回に代打が送られ大谷選手は交代となりました。2打数1安打の成績です。ドジャースは序盤に生まれた点差をひっくり返すことが出来ず敗戦。大谷選手に今季初黒星がつきました。

また、前日にロバーツ監督から明日は休養を言い渡されている大谷選手。妻・真美子さんが長女出産に伴い4月に「父親リスト」で欠場して以来の休養となります。