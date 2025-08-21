これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、長岡市と見附市に【大雨警報】、長岡市にはくわえて【洪水警報】も発表されています。岩船地域・柏崎地域に洪水注意報が出されているところがあります。また、県内全域にはカミナリ注意報が発表されています。



◆21日(木)これからの天気

晴れ間の出るところもあるでしょう。ただ、夕方にかけては一部でにわか雨や雷雨となりそうです。

中越では、カミナリを伴って激しく降り、大雨となる恐れがあります。低い土地の浸水に警戒してください。



◆21日(木)の予想最高気温

最高気温は、31～34℃の予想で、20日(水)と同じくらいか低くなる見込みです。

こまめな水分補給と適度な塩分補給を行って、熱中症対策を心がけましょう。