JR東日本新潟支社は、新潟市の豊栄駅で運転士がホームの客を乗せずに列車を発車させたと発表しました。



20日午前10時4分ごろ、JR豊栄駅に到着した白新線の列車がホームで待っていた客12人を乗せずに発車しました。運転士はドアを閉める際、ミラーで確認したものの客に気づきませんでした。列車に乗ることができなかった客が駅員に知らせ発覚しました。切符は払い戻されたということです。



JR東日本新潟支社は、運転士の確認が十分ではなかったとしたうえで「今後このような事象を繰り返さないよう指導を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。