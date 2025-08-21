岡三にいがた証券が、地元の農業支援に役立ててもらおうと収益の一部を上越市に寄付しました。



岡三にいがた証券は、2016年から投資信託の収益の一部を県内の農業関連の施設に寄付しています。20日は江越誠社長らが上越市役所を訪れ、62万円相当のラベルプリンタを贈りました。上越市への寄付は初めてで、ラベルプリンタは安塚区にある道の駅「雪だるま物産館」で使われます。



■岡三にいがた証券 江越誠社長

「物産館のラベルプリンタが古くなっているということだったので、役立てていただければと思う。」



この投資信託による寄付は今回が10回目で、総額は約1100万円です。