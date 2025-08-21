惑星のようなエアー遊具が楽しめるボールのプールも！キッズランドUS 栃木宇都宮店
巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 栃木宇都宮店』を2025年8月8日(金)にオープン。
キッズランドUS 栃木宇都宮店
所在地 ： 〒320-0003 栃木県宇都宮市豊郷台2丁目87
豊郷台ショッピングセンターミュゼ2階
オープン日： 2025年8月8日
園内面積 ： 約1390m2
●キッズランドUS
親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。
遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽に利用できます。
受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。
暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。
幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。
●約420坪の広さの園内にはユニークでスペシャルな遊びが盛りだくさん
【ボールプール】
まるで宇宙空間のようなコーナー内には、惑星のようなエアー遊具にボールシャワーなど楽しい仕掛けが盛りだくさん。
ボールプールコーナー
【乗りもの】
コース内のドライブを楽しめるカートコーナーや、シュールな魅力のひとり用観覧車に、パンダのメリーゴーラウンドなど楽しい乗りものが大集結！
楽しい乗り物が大集結
【セルフ写真館】
スマホひとつで気軽に記念撮影が楽しめるセルフ写真館では、本格的な照明設備や撮影用衣装が追加料金なしで利用できます。
セルフ写真館
【おままごとコーナー】
柔らかいマットの上で、可愛いお野菜の収穫体験やお店屋さんごっこを楽しめるおままごとコーナー。
おままごとコーナー
【カラオケ】
お子様のカラオケデビューにオススメのコーナー。
追加料金なしで利用できます。
カラオケコーナー
●日差しの強い真夏日も天候を気にせずアクティブに遊べるコーナーも
【スーパージャングルジム】
二階建て巨大ジャングルジムの中に、すべり台や吊り橋などのワクワクする仕掛けが詰め込まれたキッズランドUS名物の大人気アスレチック。
二階建ての巨大ジャングルジム
【公園コーナー】
ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具が勢揃い。
真夏日や雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。
公園でお馴染みの遊具で遊べる
【エアースライダー】
迫力満点のエアースライダーなど、お家では体験できないふわふわのエアー遊具で体を動かしてお遊びいただけます。
エアースライダー
