草津〜湖南が信号なし!!

国道1号「栗東水口（りっとうみなくち）道路I」と、主要地方道「大津能登川長浜線（馬場・上砥山工区）」が、2025年8月23日（土）14時に開通します。市街地の国道1号に代わるバイパスルートがついにつながります。

【これはスゴイ!!】国1の「超快適バイパス」開通ルートを見る（地図と写真）

栗東水口道路は、滋賀県の栗東市から湖南市に至る国道1号バイパスです。今回は栗東市側へ0.9km延伸し、これにより10.2kmの全線が開通します。

あわせて栗東水口道路と接続する大津能登川長浜線も開通します。京滋バイパスの石山IC付近から京滋バイパスや名神高速の南側を通る県道で、「山手幹線」とも呼ばれます。今まで草津市から栗東水口道路までが途切れていましたが、草津市側1.0kmが2025年3月に先行開通しており、今回は残りの2.0kmが開通して栗東水口道路とつながります。

山手幹線の新規開通区間と栗東水口道路は、自動車専用規格の本線と側道で構成された高規格道路です。本線部は暫定2車線ですが、草津市の岡本町南交差点（草津川西岸）から、湖南市の中郡橋北交差点まで、約9kmにわたり信号なしで移動できるようになります。

このルートの北側を走る現道（国道1号）は、JR草津駅や南草津駅付近で交通容量を超過しており、朝夕を中心に渋滞が発生。そのため今回の開通でバイパスにクルマが移り、渋滞の緩和が期待されています。