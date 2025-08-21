志田音々写真集「絶好調の癒やしボディ」書影。画像はすべてヤングジャンプ公式サイト「YJ PHOTO BOOK」のページ（https://youngjump.jp/yj_photobook/）より

【志田音々写真集「絶好調の癒やしボディ」】 【小森香乃写真集「ColOrFul」】 【竹内夢写真集「暑中お見舞い申し上げますっ」】 8月21日 配信開始 価格：各1,100円

集英社は8月21日「週刊ヤングジャンプ」のWebサイトにて、志田音々さん・小森香乃さん・竹内夢さんのデジタル写真集の配信を開始した。価格は各1,100円。

本写真集はヤングジャンプ本誌グラビアのアザーカット集。「絶好調の癒やしボディ」は、2020年のYJ初登場から5年、ついにヤングジャンプの表紙を飾ったねねまるさんの写真集。可愛い番長・小森香乃さんのソログラビア「ColOrFul」は、様々な表情やポージングで、“今だけの小森”というカラフルな個性を楽しめる。「暑中お見舞い申し上げますっ」は歌のおねえさんや舞台でも活躍している竹内夢さんが、古き良き日本の夏を過ごす。

小森香乃写真集「ColOrFul」書影

竹内夢写真集「暑中お見舞い申し上げますっ」書影