アニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」の放送開始日が10月3日に決定！アニメ PV＆オープニング主題歌アーティストの情報も解禁オープニングはMega Shinnosukeさんの「ごはん食べヨ」
TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」ビジュアル
TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」の放送開始日が10月3日に決定した。また、アニメ PVが公開、オープニング主題歌をMega Shinnosukeさんが手掛けることが発表された。
本作は、「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載されている同名マンガのアニメ化作品。しんちゃんの父・野原ひろしの“昼メシ”にまつわる出来事が描かれる。
公開されたPVでは、ひろし役の声優・森川智之さんがナレーションも担当。Mega Shinnosukeさんによる描き下ろし主題歌「ごはん食べヨ」も聞くことができる。【【TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』 公式アニメPV】】 【Mega Shinnosukeさん コメント】
■本作のオープニング主題歌に決まった時のお気持ち、O.A を楽しみにしている方へのメッセージ
まさかの僕しんのすけが主題歌！
ありがとうございます！
小さい頃、「クレヨンしんちゃん」
だ～と同級生からいじられてた
しんのすけが本当にクレヨンしんちゃんの作品に関わってしまいました
人生は何があるか分からない
平和でクスッとできるお話！
放送楽しみです！
毎日生きてると本当に色々大変な
ことが誰しもありますよね、！
バタバタと進む生活の中
ほっと一息つけるようなおいしい
ごはんを食べて やるぞー！って
なって欲しいです！
気楽にいこうね という歌詞の通り
何かを食べてエネルギーを得て
ますますに生きていきたい そんな
楽曲です！小さく踊ると尚楽しい
元気に愉快に気楽に行きましょう
作品概要
●O.A 時期：2025 年 10 月 3 日（金）より BS 朝日にて、よる 11 時～OA！
●キャスト：野原ひろし役：森川 智之
●スタッフ：監督：西山司 シリーズ構成：森ハヤシ 脚本：森ハヤシ、モラル キャラクターデザイン：山脇光太郎
音楽：多田彰文
●オープニング主題歌：「ごはん食べヨ」 Mega Shinnosuke（A-Sketch）
●原作：『野原ひろし 昼メシの流儀』（ｷｬﾗｸﾀｰ原作：臼井儀人 漫画：塚原洋一／双葉社）
●制作：シンエイ動画 ●アニメーション制作：DLE
（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会