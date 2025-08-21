

左から、Google Pixel プロダクトマネジメント シニア ディレクター ピーター・プルナスキー（Peter Prunuske）氏とPixel Watch Software プロダクト マネジメント ディレクター ライアン・クレムズ（Ryan Krems）氏（筆者撮影）

【写真で見る】左から、Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL

グーグルが12万8900円で売り出すPixel 10。なんと基本モデルに望遠レンズが付いた。これまで上位機種だけの特権だった望遠が、ついに"普通の"Pixelにも搭載されたわけだ。

なぜか？ 答えは日本にある。

「日本市場でのユーザー調査で、望遠レンズが必要だと判断した」--Pixel製品責任者のピーター・プルナスキー氏はそう明かす。アメリカに次ぐ重点市場・日本の声が、製品仕様を動かしたのだ。



標準モデル「Pixel 10」は望遠カメラを搭載する（筆者撮影）

Pixel 10シリーズのラインナップは4機種がある。標準モデルのPixel 10が12万8900円。同サイズの上位モデルPixel 10 Proが17万4900円から。大画面のPixel 10 Pro XLが19万2900円から。折りたたみ型のPixel 10 Pro Foldが26万7500円から。価格は前年から据え置いた。

予約は8月21日から。発売はPixel 10、10 Pro、10 Pro XLが8月28日。10 Pro Foldが10月9日。

携帯キャリアでの取り扱いはNTTドコモ、KDDI（au）、ソフトバンク、楽天モバイル。機種はキャリアごとに異なる。

Tensor G5がもたらすAI処理能力の飛躍

Pixel 10シリーズの心臓部となるSoCは「Tensor G5」。グーグル独自チップの第5世代だ。製造はTSMCの3nmプロセスで行われる。自社チップ開発を始めて5年、最大の性能向上を遂げた。



左から、Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL（筆者撮影）

AI処理専用プロセッサは60％高速化。アプリ動作を左右するCPUは34％向上。画像処理エンジンも刷新した。

GoogleのAI部門DeepMindとの共同開発でGemini軽量版が端末で動く。AI機能20以上がクラウドなしで使える。

メモリはPixel 10が12GB。ProとPro Foldは16GB。将来のAI拡張を見据えた容量を確保した。

実用性重視の新AI機能群

AI機能は多彩だ。

まずマジックサジェスト（Magic Cue）。文脈を読んで提案する。メッセージに「サウサリート」と地名が出れば経路を提案し、カレンダーの空きも表示する。レストランの話ならGmailから予約情報を引っ張ってきてワンタップ返信を可能にする。電話では予約番号や人数を先回り表示する。

次にマイボイス通訳（Voice Translate）。通話をリアルタイム翻訳する。日本語は英語に、英語は日本語に変換される。声質はそのまま維持される。海外のホテルやレストランへの電話で威力を発揮する。固定電話でも他社端末でも使える。画面には文字起こしも出る。日本語からの通訳の場合、当初は日英のみの対応だ。



マイボイス通訳は、電話での通話中に自分の声に近いトーンで自動翻訳するという機能だ（筆者撮影）

カメラコーチも面白い。Geminiが撮影をガイドする。「全身ポートレート」「建築物との構図」「影を活かした撮影」といった選択肢が出る。選ぶと「ズームアウトして全身を」など具体的な指示が画面に表示される。AI生成の参照画像で新しい構図も示してくれる。



AIが構図を指南してくれるカメラコーチ（筆者撮影）

グループ写真の撮影時には「オートベストテイク」が作動する。シャッターを押すと数秒かけて最大150枚の写真を自動撮影・分析し、全員が最適な表情をしている1枚を自動生成する。

「Gemini Live」の画像認識機能も強化された。観光地でカメラを向けて「この場所の歴史を教えて」と話しかけると、AIが場所を認識して解説する。対話形式で詳細な情報を引き出せる。

Pixel 10には「Notebook LM」アプリがプリインストールされる。レコーダーアプリで録音した会議の文字起こしデータや、Pixelスクリーンショットで保存した画像内のテキストを直接共有できる。長時間の会議録音をポッドキャスト形式の音声概要に変換する機能も搭載している。



AIアプリ「Notebook LM」は、Pixelのレコーダーアプリと直接連携できるようになった（筆者撮影）

視覚障害者向けの「ガイド付きフレーム」機能も強化された。音声と振動で被写体を正確に捉えられるよう支援する。

日本市場の要望を反映した3眼カメラ

基本モデルのPixel 10の最大の特徴は初の3眼カメラを搭載したことだ。5倍光学ズーム対応の望遠レンズを新たに採用した。デジタルズームと組み合わせれば20倍まで撮影できる。従来の基本モデルは広角と超広角の2眼構成だった。

Proモデルはさらに進化している。5000万画素の広角カメラは手ぶれ補正の効果範囲を2倍に拡大した。4800万画素の望遠カメラは100倍ズーム対応の「超解像ズーム Pro」を搭載している。この機能はPixelカメラ初の拡散モデル（生成AIによる画像補完技術）を使い、遠距離被写体の詳細をAIが復元・再構成する。



Proモデルは生成AIによって超望遠の画像を合成する「超解像ズーム Pro」を搭載する（筆者撮影）

4200万画素のセルフィーカメラは103度の広角撮影に対応し、グループ自撮りが楽になった。

Pixel 10シリーズは業界で初めてC2PA（コンテンツ認証）をカメラアプリに組み込んだ。生成AIの偽画像が社会問題化する中、写真の「出生証明書」のような仕組みを提供する。

撮影時から編集履歴まで、すべての情報が改ざんできない形で画像ファイルに記録される。「2025年8月28日にPixel 10で撮影し、その後明るさを調整した」といった履歴が残る。SNSで拡散された画像でも、オリジナルかAI加工品かを誰でも確認できる。Googleフォトでもこの認証情報を表示できる。

プルナスキー氏は「AIが進化する中で、ユーザーが画像の加工履歴を理解することは極めて重要」とフェイク画像対策の意義を語った。

世界初のIP68防水折りたたみスマホ

Pixel 10 Pro Foldは折りたたみスマホとして世界初のIP68防水防塵規格を取得した。ギアレスヒンジを採用し、前世代比で2倍の耐久性を実現している。10年以上の折りたたみに耐える設計だ。



折りたたみ型のPixel 10 Fold（筆者撮影）

内側8インチのSuper Actua Flexディスプレイと外側6.4インチのActuaディスプレイはどちらも最大輝度3000ニトに対応する。5015mAhの大容量バッテリーを搭載し、30分で50％まで充電できる。

薄型化を追求する競合について問われたプルナスキー氏は「薄さより耐久性とバッテリー寿命を優先した。高額製品だからこそ長期間安心して使える堅牢性が重要」と答えた。

Pixel 10世代は全機種がワイヤレス充電規格Qi2に対応した。Android初の次世代規格採用だ。Qi2は15W充電に加え、iPhoneのMagSafeと互換性のある磁石位置合わせ機能を持つ。Pixel 9世代やGalaxyは専用ケースでマグネット機能を実現していたが、Pixel 10シリーズはAndroid初の本体内蔵磁石リングを採用した。充電パッドに置くだけで最適位置に固定される。Pixel 10 Pro XLは最新のQi2.2（25W充電）にも対応する。

Pixel Snapと呼ばれる新アクセサリーエコシステムも導入された。MagSafe互換の磁石式アクセサリーが使え、充電スタンドやリングスタンドなど多様な製品が展開される。別売りの67W急速充電アダプター「Pixel Flex」はスマート充電アルゴリズムでPixelを優先充電しながら2台目のデバイスも同時充電できる。

Pixel Watch 4：手首から直接Geminiと対話

関連製品のPixel Watch 4（5万2800円から）は手首を上げるだけでGeminiが起動する。「OK Google」は不要だ。音声指示だけでYouTube Musicのプレイリスト再生やGoogleカレンダーへの予定追加ができる。デモでは「毎週月曜日朝6時から30分ウォーキングをカレンダーに入れて」という複雑な指示も処理した。



Pixel Watch 4。腕を持ち上げるだけでAI「Gemini」を呼び出せる（筆者撮影）

10月からアメリカでGemini搭載の新Fitbitアプリが始まる。AIパーソナルヘルスコーチが睡眠データや運動記録から個別最適化されたアドバイスを提供する。健康の質問にも科学的根拠で答える。

ハードウェアも大幅強化された。ドーム型ディスプレイ「Actua 360」は画面10％拡大、ピーク輝度3000ニトを実現した。バッテリー駆動は41mmモデル30時間、45mmモデル40時間に延長された。15分充電で50％回復する。日本初の心電図機能に対応し、Watch 2、3もアップデートで対応する。SuicaとPASMO両対応で定期券も使える。

Pixel Buds 2a：耳元でAIアシスタント

Pixel Buds 2a（2万3800円）は音声処理専用Tensor A1チップでGeminiとシームレス連携する。「近くのレストランを探して」「家族旅行のアイデアを」といった複雑な質問にイヤホン装着のまま回答を得られる。



Pixel Buds 2a。スマホと連携してAIを呼び出せる（筆者撮影）

Aシリーズ初のアクティブノイズキャンセリングは初代Pixel Buds Proの1.5倍の性能を実現した。バッテリーはANC ONで7時間、ケース込み20時間持つ。マルチポイント接続で複数デバイス間の切り替えもスムーズだ。Find My Device機能で紛失時も安心だ。

グーグルは為替状況や部品調達コストを総合的に考慮し、主要モデルの価格を前年から据え置いた。日本を「非常に重要な市場」と位置づけ、ユーザーの声を製品開発に直接反映させる姿勢を鮮明にしている。7年間のソフトウェアサポート保証も継続し、長期利用を前提とした製品設計を貫いている。

アップルが高価格帯で圧倒的シェアを持つ日本市場で、グーグルは望遠レンズという「当たり前の機能」を基本モデルに搭載し、AIによる「新しい体験」を12万8900円から提供する。基本モデルに3眼カメラを載せるかどうか、そんな細かな判断まで日本のユーザー調査で決める。グーグルの本気度が製品の細部に現れ始めている。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）