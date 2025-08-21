森崎ウィン＆Snow Man向井康二“両片想い”の2人がバンコクで再会「（LOVE SONG）」場面写真解禁
【モデルプレス＝2025/08/21】俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）より、場面写真＜運命の再会編＞が解禁された。
【写真】Snow Man向井康二、バックハグで密着
◆森崎ウィン＆向井康二、再会捉えた場面写真解禁
ソウタ（森崎）は大学を卒業後、同期のヒカリ（齊藤京子）と共に化学メーカーに研究員として就職、それから6年が経ち、仕事一筋で、恋愛には興味がないと周囲に言い切るソウタだったが、実は心には忘れられない存在。カイ（向井）がいた。ソウタにとってカイは幼馴染であり、同じ大学に通い、かけがえのない時間をともに過ごしてきた親友。密かに想いを寄せていたが、その想いはきっと届かないと胸に秘め、親友として接していた。しかし、突然、カイはソウタの前から姿を消してしまった。
この度、長い間止まっていた2人の“両片想い”が再び動き出し、運命の再会へと至るまでの一瞬を切り取った場面写真が解禁。ソウタとカイの表情からも、お互いに驚きを隠せない様子が伝わってくる印象的なシーンとなっている。また、別カットでは、再会直後に、カイと会えて喜ぶソウタと、どこかそっけない態度を見せるカイの姿が収められており、2人の対照的な性格が伝わってくる。
さらに、ソウタが研究員として、ヒカリと働いているシーンや、バンコクでカメラマンをしているカイがモデルのワタル（藤原大祐）と話している仕事中のシーン。また、ソウタが共にバンコク勤務となったジン（及川光博）とバンコクで過ごす様子を収めたシーンもあわせて解禁。ジンやワタル、ヒカリといった登場人物たちがソウタとカイの両片想いの恋の行方にどのように関わってくるのか。
◆森崎ウィン＆向井康二、役柄について語る
これまで解禁された映像や今回の再会時の場面写真などからも伝わってくる性格が正反対のソウタとカイだが、森崎はソウタについて、「几帳面な性格で、カイの前でしか見せない表情があったりするなど感情が表に出るのが早い人。だからすごく素直。ピュアだからこそカイが困ってしまったりする。また、真面目で勉強熱心、1つのことに入り込んだら真っ直ぐのめり込んでいくようなタイプ」とコメント。
また、向井はカイについて、「ずっと一途で愛情深いのですが、その気持ちを表現するのが少し不器用なタイプ。感情をあまり表に出さないので、周りからは『クールな人』に見えるかもしれませんが、心の中には確かな愛情を持っている人」と明かしている。
性格的には正反対の2人だが、心に秘めた想いは同じ。バンコクで運命的な再会を果たした2人の想いが、喧騒と静寂が交差するバンコクで交錯する。
◆森崎ウィン＆向井康二W主演「（LOVE SONG）」
世界的な人気を誇るBLドラマ「2gether」を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、W主演を森崎と向井が務める本作。日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品だ。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”である。（modelpress編集部）
