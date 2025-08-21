になにInstagramより

【モデルプレス＝2025/08/21】人気YouTuber・になにが20日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】164cm54kgの美女「女を楽しんでいるので」肌露出コーデ

◆になに、美脚披露


になには「“女”を楽しんでいるので当然の如くピンクを着ますよ私は」とコメントし、ピンクのノースリーブトップスにショートパンツを合わせたコーディネートを公開。すらりと伸びた美しい脚を披露した。

この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「脚が長くて羨ましい」「憧れる」「可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

