YouTuberになに、ピンクコーデで美脚披露「女を楽しんでいるので当然の如く」
【モデルプレス＝2025/08/21】人気YouTuber・になにが20日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】164cm54kgの美女「女を楽しんでいるので」肌露出コーデ
になには「“女”を楽しんでいるので当然の如くピンクを着ますよ私は」とコメントし、ピンクのノースリーブトップスにショートパンツを合わせたコーディネートを公開。すらりと伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「脚が長くて羨ましい」「憧れる」「可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆になに、美脚披露
