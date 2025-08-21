伊藤蘭、娘・趣里との初共演ショット公開「奇跡のコラボ」「姉妹みたい」とファン胸熱
【モデルプレス＝2025/08/21】歌手で女優の伊藤蘭が21日、自身のInstagramを更新。娘で女優の趣里とのコンサートでの共演写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】伊藤蘭＆趣里、奇跡の初共演
伊藤は「ツアーの最終公演が再びオンエアされます」と、8月22日午前11時からWOWOWライブにてコンサートの再放送がされることを告知。「趣里とは初めての共演でした」と娘との貴重な共演について明かしている。
投稿された写真では、コンサート会場のステージ上で趣里と並んで立つ姿を公開。伊藤は青いドレス、趣里はデニムジャケットに赤いミニスカート姿で、親子揃ってマイクを持ちながらパフォーマンスを披露している様子が写されている。
この投稿に、ファンからは「奇跡のコラボ」「姉妹みたい」「最強タッグ」「親子で素敵」「何度観ても感動」「貴重な2ショット」といったコメントが寄せられている。
伊藤は、1989年に俳優の水谷豊と結婚し、1990年に長女となる趣里を出産した。（modelpress編集部）
◆伊藤蘭、娘・趣里との初共演報告
