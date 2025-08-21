土屋アンナ、憑依され自分が「全然違う人に見えた」“泣きじゃくった”恐怖体験明かす
【モデルプレス＝2025/08/21】女優でモデルの土屋アンナが、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（毎週水曜よる9時〜）に出演。心霊的体験を告白した。
【写真】土屋アンナ「目元そっくり」な娘
この日のトークテーマは「怖い話」。土屋は「うちの事務所が新しい場所に移転するって言うので。うちの母も霊感強いので、お祓いの人呼んだんですよ」と新しい事務所のお祓いに参加。「早く終わらないかな」と土屋本人は軽い気持ちだったのだという。
しかし、「パッと立とうとした瞬間、すっごい重いものがグッとくる感じがあって」「気づいたら床にへばりついてて泣きじゃくって『ごめんなさい！ごめんなさい！』って言ってて」と自分ではどうしようもない、なにかに取り憑かれたような状況になったと告白。「その『ごめんなさい』は私に言ってるんですよ、その人が」と、自分に取り憑いた誰かの言葉を無意識で聞いているような状況だったのだと説明した。
その後霊媒師から「テレビみたいに背中ボンボンボンってされたら、グンって抜けて」とどうにか収まったものの「家帰って自分の顔を鏡で見たら全然違う人に見えた。手の震えも止まらなくて…」と帰宅してからも恐怖が抜けなかったと驚きの体験を振り返り、スタジオを驚かせていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆土屋アンナ、憑依体験で泣きじゃくる
