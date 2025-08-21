¡È¥¥ó¥°¥«¥º¡É»°±ºÃÎÎÉ¡¢ºÊ¡¦¤ê¤µ»Ò¡õÄ¹ÃË¡¦¼¡ÃË¤È¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¡¡32²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò½Ë¤¦»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆüËÜ°ìÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡¡¡È¥¥ó¥°¥«¥º¡É¤³¤È¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î»°±ºÃÎÎÉ¡Ê58¡Ë¤¬19Æü¡¢¼¡ÃË¤Ç³ÊÆ®²È¤Î»°±º¹§ÂÀ¡Ê23¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¹§ÂÀ¡¢Ä¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°±º¤ê¤ç¤¦ÂÀ¡Ê27¡Ë¡¢ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦»°±º¤ê¤µ»Ò¡Ê57¡Ë¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜ°ìÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×ºÊ¡¦¤ê¤µ»Ò¡õÄ¹ÃË¡¦¼¡ÃË¤È¤Î²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¹§ÂÀ¤Ï¡ÖFamily Time¡×¤Èµ¤·¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤ê¤µ»Ò¤¬1Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ë¤â°ìÉôÆ±¤¸¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö8·î1Æü¤Ï·ëº§µÇ°Æü¡£¤³¤Î½ë¤µ¤Î»þ´ü¤Ë¡¡´À¤À¤¯¤Ç·ëº§¼°¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£32¼þÇ¯¤À¤½¤¦ ºòÆü¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¸ØÌ£»³¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥ä¥Ê¥¬¥ï¤µ¤ó¤Ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢32²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö32¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥«¥º¤µ¤ó¤¬¤ê¤µ¤³¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸æ²ÈÂ²¡¢ÃçÎÉ¤·¤½¤¦¤ÇËÜÅö¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ°ìÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
