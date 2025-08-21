2¿Í¾è¤ê¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¡¡¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î17ºÐ¾¯Ç¯¤¬½ÅÂÎ¡¦¸å¤í¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤âÂ¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¡¡ºë¶Ì¡¦Ï¡ÅÄ»Ô
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢ºë¶Ì¸©Ï¡ÅÄ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢2¿Í¾è¤ê¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°2»þÁ°¡¢Ï¡ÅÄ»ÔÇÏ¹þ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤ÏÊÌ¤Î¹â¹»1Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê16¡Ë¤È2¿Í¾è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶»¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ½ÅÂÎ¡£¸å¤í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤âÂ¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ÎÃËÀ¡Ê53¡Ë¤âÊ¢¤òÂÇ¤Á¡¢·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£