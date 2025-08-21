透き通ったスープで和牛本来の旨味を引き出した出汁系ラーメン！京都祇園和牛ラーメン善吉商店

滋賀県長浜市に本店を構える和牛ラーメン専門店「善吉商店」は、2025年8月に京都・祇園へ新店舗をオープンしました。

京都祇園和牛ラーメン善吉商店

■オープン日・営業時間

オープン日：2025年8月2日(土)

営業時間 ：10:00〜15:00(※順次変更予定)

定休日 ：不定休(Instagramにてお知らせ)

所在地 ：京都市東山区下河原町478-1

アクセス：京阪電鉄「祇園四条駅」徒歩11分

京都市バス「東山安井」徒歩3分

本店では近江牛を使用していますが、京都店では京都産和牛を採用しています。

海外の方向けに辛味を強めた赤ラーメンや、ヴィーガン・グルテンフリー対応メニューなど、多様な食文化にも対応しています。

■新メニュー概要

おすすめ贅沢セット(2,980円 税込)

京都和牛ラーメン白＋肉寿司(赤身1貫・大トロ1貫)

おすすめ贅沢セット

京都和牛ラーメン白(1,680円 税込)

鰹や昆布をベースに、透き通ったスープで和牛本来の旨味を引き出した出汁系ラーメン。

京都和牛ラーメン白

京都和牛ラーメン赤(1,680円 税込)

コチュジャン、豆板醤、唐辛子をふんだんに使い、辛味と旨味が融合したスパイシー仕立て。

京都和牛ラーメン赤

京都ヴィーガンラーメン(1,980円 税込)

湯葉を“お肉”代わりに使用し、パプリカなどの彩り野菜を添えた華やかな一杯。

動物性食材不使用。

京都ヴィーガンラーメン

京都和牛3貫セット(1,900円 税込)

赤身・中トロ・大トロの霜降りや食感の違いを食べ比べ。

炙りで香ばしさをプラス。

京都和牛3貫セット

■魅力とこだわり

麺は灌水を抑えた細麺で、臭みがなくプリッとした食感。

女性にも食べやすい仕上がり。

トッピングには香り高い京都九条ネギを使用。

レモンを添え、お肉をさっぱりと召し上がれる工夫。

肉寿司はテイクアウトにも対応し、ご自宅やホテルでも楽しめます。

