森尾由美、夏休み中の孫と“リゾート気分”満喫 ほほ笑ましいプール開きに反響「広いベランダだな〜」「プール貸切ですね」
タレントの森尾由美（59）が20日、自身のインスタグラムを更新。夏休みを満喫する孫とのプライベートショットを公開し、まるで“リゾート”のような夏のひとときを報告した。
【写真】リゾート気分満喫！夏休み中の孫のプール開きを見守る森尾由美
この日投稿されたのは、カラフルなビニールプールで遊ぶ孫の香澄さんの姿と、それを見守る森尾の後ろ姿。写真には「気分はリゾート」とつづられており、強い日差しの中でゆったりとした時間が流れている様子が伝わってくる。
森尾は「まだまだ暑いですね… 最近暑いからなのか…なんだかやる気が…ないの…」とこぼしつつ、「でもせっかくの夏休み 遅ればせながら」と“プール開き”を報告した。
さらに続く投稿では、「水遊びの後はお料理」と、ままごとセットで朝食を用意した孫から「これ、グランマのご飯ね コーヒーもあるよ」と声をかけられたことも明かし、かわいらしい“ごっこ遊び”の一幕を披露。
「この夏はプールのおかげでオムツ卒業できそうな香澄さんです」と、成長を喜ぶ様子も見られ、愛情あふれる夏の記録となっている。
コメント欄には「かわいいですね」「すてきな場所でプール開きいいなあ」「お家のプールも気持ちよさそうです」「プール貸切ですね」「広いベランダだな〜」「綺麗なグランマ」などの声が寄せられており、温かな反響が広がっている。
【写真】リゾート気分満喫！夏休み中の孫のプール開きを見守る森尾由美
この日投稿されたのは、カラフルなビニールプールで遊ぶ孫の香澄さんの姿と、それを見守る森尾の後ろ姿。写真には「気分はリゾート」とつづられており、強い日差しの中でゆったりとした時間が流れている様子が伝わってくる。
さらに続く投稿では、「水遊びの後はお料理」と、ままごとセットで朝食を用意した孫から「これ、グランマのご飯ね コーヒーもあるよ」と声をかけられたことも明かし、かわいらしい“ごっこ遊び”の一幕を披露。
「この夏はプールのおかげでオムツ卒業できそうな香澄さんです」と、成長を喜ぶ様子も見られ、愛情あふれる夏の記録となっている。
コメント欄には「かわいいですね」「すてきな場所でプール開きいいなあ」「お家のプールも気持ちよさそうです」「プール貸切ですね」「広いベランダだな〜」「綺麗なグランマ」などの声が寄せられており、温かな反響が広がっている。