149.58　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.15　200日移動平均
149.11　エンベロープ1%上限（10日間）
148.39　一目均衡表・基準線
147.85　21日移動平均
147.63　10日移動平均
147.37　一目均衡表・転換線
147.35　現値
146.32　一目均衡表・雲（上限）
146.15　エンベロープ1%下限（10日間）
146.13　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.65　一目均衡表・雲（下限）
145.47　100日移動平均

147.63の10日線、147.85の21日線がポイント。