テクニカルポイント ドル円 147円台後半の10日線、21日線意識
149.58 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.15 200日移動平均
149.11 エンベロープ1%上限（10日間）
148.39 一目均衡表・基準線
147.85 21日移動平均
147.63 10日移動平均
147.37 一目均衡表・転換線
147.35 現値
146.32 一目均衡表・雲（上限）
146.15 エンベロープ1%下限（10日間）
146.13 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.65 一目均衡表・雲（下限）
145.47 100日移動平均
147.63の10日線、147.85の21日線がポイント。
