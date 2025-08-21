『野原ひろし 昼メシの流儀』オール森川智之で贈るアニメPV公開 10月3日から放送決定でOP主題歌も発表
テレビアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』が10月3日より放送されることが決定。声優もナレーションも、すべて森川智之が担うPVが公開された。あわせて、オープニング主題歌を大の「クレヨンしんちゃん」好き、Mega shinnosukeが務めることが発表された。
【動画】オール森川智之！『野原ひろし 昼メシの流儀』PV
原作は国民的キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフとして、「月刊まんがタウン」（双葉社）にて2015年12月より連載がスタートした、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画。現在は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載している。
PVでは、「野原ひろし、35歳、彼ももちろん昼メシを喰う！」という、ひろしの声優も務める森川のナレーションから始まる。美味しそうな昼メシの数々と、頬を赤くしワクワクしながら丼ぶりの蓋を開けるひろしの姿。国民的とーちゃんの誰も見たことがないお昼の顔に期待が高まる一方、原作でも人気の高い「パンケーキ」「串かつ」エピソードなどのワンシーンも見て取れ、どんなメニューがアニメで観られるかも大注目。各話30分、2エピソードからなり1度で2度美味しい放送となる。
PVとあわせて解禁となったオープニング主題歌アーティストは、自身も「クレヨンしんちゃん」シリーズの大ファンであるアーティスト・Mega Shinnosuke（メガ・シンノスケ）。Megaはオープニング主題歌「ごはん食べヨ」を本作のために特別に描き下ろしており、主題歌が決定したことについては「まさかの僕しんのすけが主題歌！ありがとうございます！人生は何があるか分からない 平和でクスッとできるお話！放送楽しみです！」と喜びのコメント。
そして、「毎日生きてると本当に色々大変なことが誰しもありますよね！バタバタと進む生活の中ほっと一息つけるようなおいしいごはんを食べて、やるぞー！ってなってほしいです！「気楽にいこうね」という歌詞の通り何かを食べてエネルギーを得て、ますますに生きていきたい そんな楽曲です！小さく踊ると尚楽しい元気に愉快に気楽に行きましょう」と今回の楽曲に込めた思いとともに、メッセージを寄せた。
