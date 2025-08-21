Ê¡²¬¸©¤ÎËÜÅö¤Ë½»¤ß¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤±Ø¡¦³¹¤Ï¤É¤³¤À¡ª¡©±ØÉôÌç¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±ä¿¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´¤Î±Ø
ÂçÅì·úÂ÷¤¬¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¡¡³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¡õ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãÊ¡²¬¸©ÈÇ¡ä¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¡×¤Îµï½»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¤½¤Î³¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½»¤ß¤³¤³¤Á¡Ê±Ø¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¼··¨Àþ¤Î¡ÖÌô±¡ÂçÄÌ¡×¤¬6Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½»¤ß¤³¤³¤Á¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡ÖÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡×¤¬7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ¿´Éô¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¤ß¤³¤³¤Á±Ø¥È¥Ã¥×¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÌô±¡ÂçÄÌ¡×
½»¤ß¤³¤³¤Á¡Ê±Ø¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÃÏ²¼Å´¼··¨Àþ¤Î¡ÖÌô±¡ÂçÄÌ¡×¤Ç¤·¤¿¡£Æ±±Ø¤Ï¡ÖÆø¤ï¤¤¡×¤Î¹àÌÜ¤ÇÆÃ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Ë¤ÏÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¤Î¡ÖµÀ±à¡×¡¢3°Ì¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯ÃÏ²¼Å´¼··¨Àþ¤Î¡ÖÌô±¡¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×10¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÏ»ËÜ¾¾¡×¤¬7°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ²¼Å´¼··¨Àþ¤Î±Ø¤¬Ê£¿ôÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢±èÀþ¥¨¥ê¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿±Ø¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡Ù¡ØÆø¤ï¤¤¡Ù°ø»Ò¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î2¤Ä¤Î°ø»Ò¤ÎÉ¾²Á¤¬½»¤ß¤³¤³¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿ÃÏ²¼Å´¼··¨Àþ
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¿Íµ¤¤Î±Ø¤¬±èÀþ¤ËÂ¿¤¤ÃÏ²¼Å´¼··¨Àþ¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯3·î27Æü¤ËÅ·¿ÀÆî±Ø¤«¤éÇîÂ¿±Ø¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤¬±ä¿³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÀ¾ÆîÉô¥¨¥ê¥¢¡ÁÇîÂ¿±Ø¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ÏÌó14Ê¬¤âÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢¶õ¹ÁÀþ¤äJR³ÆÀþ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤âÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬¡¢±èÀþ±Ø¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ï¡ÖÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡×¤¬7Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×
½»¤ß¤³¤³¤Á¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡×¤¬7Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Ï¡Ö¸òÄÌÍøÊØÀ¡×¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÆø¤ï¤¤¡×¤Î3¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖÊ¡²¬»ÔÀ¾¶è¡×¡¢3°Ì¤Ë¤ÏºòÇ¯4°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡Ö½ÕÆü»Ô¡×¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤ÏÇîÂ¿±Ø¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤Ë
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦³¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢±ØÉôÌç¤Ç¡ÖÇîÂ¿¡×¤¬7Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡ÖÅ·¿ÀA¡ÊÅ·¿À¡¦Å·¿ÀÆî¡¦À¾Å´Ê¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë¤òÅý¹ç¡Ë¡×¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÌô±¡¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£ÂÎÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡×¤¬ºòÇ¯2°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢1°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅì·úÂ÷¡¡³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãÊ¡²¬¸©ÈÇ¡ä³µÍ×
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢ÂçÅì·úÂ÷¤¬Ê¡²¬¸©¤Ëµï½»¤¹¤ë20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Êµï½»ËþÂÅÙÄ´ºº¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤Ï2021Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Î²óÅú¤òÎßÀÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¡Ö½»¤ß¤³¤³¤Á¡×¤È¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÊ¡²¬¸©¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ìô±¡ÂçÄÌ±Ø¤äÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢±ä¿³«¶È¤Ç¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´¼··¨Àþ±èÀþ¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î±èÀþ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¹¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
