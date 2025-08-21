GENIC、s**t kingzの“激ムズダンス”を本人の前で完コピチャレンジ 朝日奈央「こういうGENICが見たかった」
7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの冠番組『GENIC hour』（毎週木曜 深0：59〜深1：29※関西ローカル、放送後TVerなどで見逃し配信）が、21日に読売テレビ系で放送される。
【番組カット】緊張…！本番前の西澤呈、雨宮翔、金谷鞠杏、宇井優良梨
GENIC は、11月には初の日本武道館公演を控える。メンバーは俳優業、モデル業、作詞作曲のクリエイティブ業などさまざまな分野で実績を残している。同番組では、そんなGENICがさらなる高みを目指すため、歌唱力、ダンス力、バラエティ力などアーティストとして必要な要素をスキルアップするべくさまざまなミッションに挑戦する。
21日の放送では“ワールドえぐダンス”と題されたミッションに挑戦する。“ワールドえぐダンス”とは、1週間の間に世界的な激ムズダンスを完コピさせるというもの。課題曲はs**t kingz「Get on the floor」で、s**t kingzのメンバーが4人であることから西澤呈、雨宮翔、金谷鞠杏、宇井優良梨の4人が代表して挑戦することになった。1週間という期間が与えられるとはいえ、仕事の合間を縫っての練習、メンバーそれぞれがさまざまな分野でのソロ仕事も行っているため、そろって練習できるのは本番当日の朝のみという状況に心配の色を隠せない。
実際に練習を開始した4人からは「ムズい…」「ヤバすぎる」と口々に不安の声が漏れる事態に。それでも練習を重ね、「ダンスの楽しさを思い知った」「純粋にめちゃくちゃ楽しい」と超難度のミッションを楽しみながらメンバーの絆を改めて深めていく。
本番では、ゲストとしてs**t kingz・shojiが登場し、4人のダンスをジャッジすることに。4人は本家・s**t kingzから完コピ成功のお墨付きをもらえるのか。
チャレンジ後にはMCの朝日奈央も「こういうGENICが見たかった」と感激の声をあげる。しかし、今回チャレンジをしなかった増子敦貴、西本茉生、小池竜暉の3人が意味深な表情を浮かべる。
