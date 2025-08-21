“恥じらいバニーガール”ときちゃん、衝撃的“えちえち”カット解禁 シースルーランジェリー姿で“またがる”刺激的ショット
“恥ずかしがるバニーガール動画”が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが、29日に発売する2nd写真集『ときちゃんネイキッド』（扶桑社）から、“えちえちイメージカット”第3弾が到着した。
【別カット】これはえちえち…ときちゃん、シースルーランジェリー姿で“またがる”刺激的ショット
今回届いたイメージカットでは、ときちゃんが恥ずかしのシースルーランジェリーに身を包み、外で美しいプロポーションを披露。淡いパープル柄のシースルーランジェリーを着たときちゃんが、路上駐輪場に置かれた原付バイクのシートにまたがったカットに目を引く。まるでアート映画の1シーンを切り取った様な、セクシーで洗練された表情が確認出来る。またタイル壁画の前に立ち、着用するスケスケランジェリーからのぞく、おへそやVラインの美しさが光っている。さらにぷりっとしたドアップのヒップカットも届いており、ときちゃんの魅力を全面に写し出している。
ときちゃん初の海外ロケで、史上最速のすっぽんぽん（!?）、いつも以上に超絶脱ぎっぷりの意欲作が爆誕。ロケ地は台南。大自然の中で全裸になり、葉っぱだけを身にまとい、セクシーランジェリーをまとったボリューミーなお尻に急接近……と思えば、いつものジャージスタイルで飲みまくり。
タイトルの『ときちゃんネイキッド！』については、担当編集が数週間悩みながらタイトルを決めたという。「灼熱の台南で、ときちゃんが気前よく全て脱いでくれたとき、トンボが一匹スイーッと飛んできました。うれしそうに、ときちゃんのボディ周りを飛び回るトンボと、すっぽんぽんのときちゃん。その光景が目に焼き付いて、"降りてきた"のが『ときちゃんネイキッド』というタイトルでした。むきだしでありのままの無邪気なときちゃんを拝んで欲しいです！」と明かした。
