デジモン新作アニメ『DIGIMON BEATBREAK』ビジュアル解禁 3種類で咲夜レーナ＆プリスティモン、久遠寺マコト＆キロプモンら
人気コンテンツ『デジタルモンスター』（デジモン）の完全新作テレビアニメ『DIGIMON BEATBREAK』（デジモンビートブレイク 10月5日放送開始）のキャラクタービジュアルが公開された。主人公・天馬トモロウ＆ゲッコーモンに続き、咲夜レーナ＆プリスティモン、久遠寺マコト＆キロプモン、沢城キョウのキャラクタービジュアルが解禁となった。
【画像】男の子？久遠寺マコト＆キロプモン…公開された『デジモン』新ビジュアル
シリーズ第10作目の主人公は、15歳・高校1年生の天馬トモロウ。そしてそのパートナーデジモンのゲッコーモンは、成長期・爬虫類型・データ種のデジモンとなっている。デジモンの新作テレビアニメは『デジモンゴーストゲーム』（2021〜23年）放送以来、2年ぶりとなる。
物語は、人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」が、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていき…人間とデジモンが描く新しい未来が描かれる。
1997年に登場した携帯ゲームから始まり、1999年にはテレビアニメが放送された『デジタルモンスター』シリーズ。デジモンの世界では、デジタルワールド内で進化を続ける「デジタルモンスター」が登場し、その数は1000体以上に。友情や成長をテーマにしたストーリーが、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに、これまでテレビシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作されていた。
■『デジモン』テレビアニメのシリーズ一覧
1：『デジモンアドベンチャー』1999年〜2000年
2：『デジモンアドベンチャー02』2000年〜2001年
3：『デジモンテイマーズ』2001年〜2002年
4：『デジモンフロンティア』2002年〜2003年
5：『デジモンセイバーズ』2006年〜2007年
6：『デジモンクロスウォーズ』シリーズ2010年〜2012年
7：『デジモンユニバース アプリモンスターズ』2016年〜2017年
8：『デジモンアドベンチャー：』2020年〜2021年
9：『デジモンゴーストゲーム』2021年〜2023年
10：『DIGIMON BEATBREAK』（デジモンビートブレイク）2025年10月から放送開始
【画像】男の子？久遠寺マコト＆キロプモン…公開された『デジモン』新ビジュアル
シリーズ第10作目の主人公は、15歳・高校1年生の天馬トモロウ。そしてそのパートナーデジモンのゲッコーモンは、成長期・爬虫類型・データ種のデジモンとなっている。デジモンの新作テレビアニメは『デジモンゴーストゲーム』（2021〜23年）放送以来、2年ぶりとなる。
1997年に登場した携帯ゲームから始まり、1999年にはテレビアニメが放送された『デジタルモンスター』シリーズ。デジモンの世界では、デジタルワールド内で進化を続ける「デジタルモンスター」が登場し、その数は1000体以上に。友情や成長をテーマにしたストーリーが、世代を超えて多くのファンに愛され続けている。アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに、これまでテレビシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作されていた。
■『デジモン』テレビアニメのシリーズ一覧
1：『デジモンアドベンチャー』1999年〜2000年
2：『デジモンアドベンチャー02』2000年〜2001年
3：『デジモンテイマーズ』2001年〜2002年
4：『デジモンフロンティア』2002年〜2003年
5：『デジモンセイバーズ』2006年〜2007年
6：『デジモンクロスウォーズ』シリーズ2010年〜2012年
7：『デジモンユニバース アプリモンスターズ』2016年〜2017年
8：『デジモンアドベンチャー：』2020年〜2021年
9：『デジモンゴーストゲーム』2021年〜2023年
10：『DIGIMON BEATBREAK』（デジモンビートブレイク）2025年10月から放送開始