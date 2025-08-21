エムアイポイントがもらえる！三越伊勢丹ふるさと納税

三越伊勢丹ふるさと納税では、2025年9月1日(月)0時〜9月30日(火)23時59分までの期間、2つのキャンペーンを9月に開催します。

三越伊勢丹ふるさと納税

サービス開始： 2019年10月29日

サービス内容： ふるさと納税ポータルサイト

三越伊勢丹ふるさと納税では、2025年9月1日(月)0時〜9月30日(火)23時59分までの期間、2つのキャンペーンを9月に開催。

旬の生鮮品をはじめ、季節限定返礼品も盛りだくさん！2025年の寄附は早めがおすすめです。

＜エムアイポイントプラス4％キャンペーン＞

三越伊勢丹ふるさと納税では、2025年9月1日(月)午前0時〜9月30日(火)23時59分の期間、エムアイカードを利用して寄附をしていただいた方に、エムアイカード基本ポイント(一般0.5％、ゴールド1.0％)に加えて、寄附金額の4％のエムアイポイントをプレゼント。

期間中何度でも参加できます。

＜QUOカードPayキャンペーン＞

(1)抽選キャンペーン

エントリー後、2万円以上の寄附で抽選100名様に1万円があたるQUOカードPayキャンペーンを実施。

(2)新規お客様キャンペーン

エントリー後、本サイトを初めて利用のお客様が2万円以上の寄附で500円のQUOカードPayを全員にプレゼント。

■店頭カウンターを開催

9月のキャンペーン期間中は、三越伊勢丹グループの店頭にて「店頭カウンター」を開催します。

店頭カウンターで2万円以上の寄附完了で、返礼品でも人気の『＜日本橋 千疋屋総本店＞フルーツポンチ プレーン1瓶』をプレゼントします。

予定が変更になる場合があるので、下記より必ずご確認下さい。

会場： 三越伊勢丹グループの百貨店6店舗

【伊勢丹新宿本店、日本橋三越本店、丸井今井札幌本店、

札幌三越、新潟伊勢丹、名古屋栄三越】

会期： 2025年9月15日(月)〜順次開催

※店頭カウンターの設置期間・時間は店舗により異なります。

日本橋 千疋屋フルーツポンチ

■8月開催中のエムアイポイントプラス3％キャンペーン

8月中はエムアイポイントプラス3％キャンペーンを実施しています。

エムアイカードを利用して寄附をしていただいた方に、エムアイカード基本ポイント(一般0.5％、ゴールド1.0％)に加えて、寄附金額の3％のエムアイポイントをプレゼント。

