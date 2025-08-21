¡È¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¼çÂê²ÎÃ´Åö¤Ë¡¡Mega Shinnosuke¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ½ñ¤²¼¤í¤·
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Mega Shinnosuke¤Î¿·¶Ê¡Ö¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¥è¡×¤¬¡¢10·î3Æü¤è¤êBSÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛßÀÅÄ³Ù¤ÎÇ®±é¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÄSaucy Dog¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¸¶ºî¤Ï¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤ÎÉã¡¦Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¡Ê35ºÐ¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿¡È¥á¥·Ì¡²è¡É¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÈÍ½»»¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÈÃë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ò¤í¤·¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¡¢»æ¤ÈÅÅ»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï80ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î2024Ç¯ÅÙPV¿ô¤Ï440Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤«¤é¤Î¹â¤¤¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁÍý¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤äºî¤êÊý¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÉÍ×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¥®¥ã¥°¤ä¤Ò¤í¤·¤Î¡È´é·Ý¡É¤â¿Íµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤Ï10·î3Æü¸á¸å11»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¥è¡×¤Ï¡¢Mega Shinnosuke¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢µ¤³Ú¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢¿©»ö¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Mega Shinnosuke¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡¢¡È¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤À¡Á¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öµ¤³Ú¤Ë¤¤¤³¤¦¤Í ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¤É¤ª¤ê¡¢²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤Æ¡¢¸µµ¤¤ËÌû²÷¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢YouTube¤Ë¤Æ»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Mega Shinnosuke¤Ï¡¢8·î22Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤´¤Ã¤³¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Mega Shinnosuke ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«¤ÎËÍ¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¬¼çÂê²Î¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾®¤µ¤¤º¢¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
¤À¡Á¤ÈÆ±µéÀ¸¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¿
¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¬ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
Ê¿ÏÂ¤Ç¥¯¥¹¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ªÏÃ¡ª
ÊüÁ÷³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
ËèÆüÀ¸¤¤Æ¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¿§¡¹ÂçÊÑ¤Ê
¤³¤È¤¬Ã¯¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¡ª
¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¿Ê¤àÀ¸³è¤ÎÃæ
¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤
¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ ¤ä¤ë¤¾¡¼¡ª¤Ã¤Æ
¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
µ¤³Ú¤Ë¤¤¤³¤¦¤Í ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ÎÄÌ¤ê
²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤Æ
¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ ¤½¤ó¤Ê
³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¯ÍÙ¤ë¤È¾°³Ú¤·¤¤
¸µµ¤¤ËÌû²÷¤Ëµ¤³Ú¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡ÚÆ°²è¡ÛßÀÅÄ³Ù¤ÎÇ®±é¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÄSaucy Dog¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¸¶ºî¤Ï¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤ÎÉã¡¦Ìî¸¶¤Ò¤í¤·¡Ê35ºÐ¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿¡È¥á¥·Ì¡²è¡É¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÈÍ½»»¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÈÃë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ò¤í¤·¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¡¢»æ¤ÈÅÅ»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï80ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î2024Ç¯ÅÙPV¿ô¤Ï440Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤«¤é¤Î¹â¤¤¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁÍý¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤äºî¤êÊý¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡ÉÍ×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¥®¥ã¥°¤ä¤Ò¤í¤·¤Î¡È´é·Ý¡É¤â¿Íµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Mega Shinnosuke¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¡¢¡È¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤À¡Á¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öµ¤³Ú¤Ë¤¤¤³¤¦¤Í ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¤É¤ª¤ê¡¢²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤Æ¡¢¸µµ¤¤ËÌû²÷¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢YouTube¤Ë¤Æ»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Mega Shinnosuke¤Ï¡¢8·î22Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖÀÄ½Õ¤´¤Ã¤³¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Mega Shinnosuke ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«¤ÎËÍ¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¬¼çÂê²Î¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾®¤µ¤¤º¢¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
¤À¡Á¤ÈÆ±µéÀ¸¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¿
¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¬ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
Ê¿ÏÂ¤Ç¥¯¥¹¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ªÏÃ¡ª
ÊüÁ÷³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
ËèÆüÀ¸¤¤Æ¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¿§¡¹ÂçÊÑ¤Ê
¤³¤È¤¬Ã¯¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¡ª
¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¿Ê¤àÀ¸³è¤ÎÃæ
¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤
¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ ¤ä¤ë¤¾¡¼¡ª¤Ã¤Æ
¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
µ¤³Ú¤Ë¤¤¤³¤¦¤Í ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ÎÄÌ¤ê
²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÀ¤Æ
¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ ¤½¤ó¤Ê
³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡ª¾®¤µ¤¯ÍÙ¤ë¤È¾°³Ú¤·¤¤
¸µµ¤¤ËÌû²÷¤Ëµ¤³Ú¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦