“目が奪われる美ボディ”東雲うみ、刺激感たっぷり 『グラビアンエイジ』表紙と巻頭に登場
モデラー、YouTuber、コスプレイヤーとしても活動しながら、グラビア界でも存在感を増す東雲うみが、10月14日発売のグラビアムック『グラビアンエイジ』第3号（KADOKAWA）の表紙と巻頭を飾る。視線を釘付けにするプロポーションと豊かな表現力で、刺激的なカットが収録される。
【写真】『グラビアンエイジ』綾瀬ことり、吉川海未、鈴野みおも登場
裏表紙と巻中には、秋元康が総合プロデュースを務める17人組ガールズグループ「Rain Tree」から綾瀬ことり、吉川海未、鈴野みおが登場。フレッシュな魅力を存分に伝えるグラビアとなっている。
さらに巻中では、“合法ロリ”の愛称で知られる長澤茉里奈と、長澤がプロデュースした新アイドルグループ「Chuu Cute」とのコラボグラビアも掲載。今年7月にデビューしたばかりの「Chuu Cute」との初共演となり、話題性も抜群だ。
