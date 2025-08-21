全中バレーの全日程が終了 女子は金蘭会が6連覇、男子は清風が初優勝【全中バレー2025】

20日（水）、第55回全日本中学校バレーボール選手権大会（全中バレー）の全日程が終了した。

今年の全中バレーは8月17日（日）に開幕。長崎県大村市体育文化センターシーハットおおむらで実施された。初日は開会式のみが行われ、18日（月）にグループ戦が、19日（火）に決勝トーナメントの1回戦から準々決勝が、最終日となる20日（水）に準決勝と決勝が行われた。

迎えた最終日、女子の準決勝では、まず東京立正と共栄学園が対決し、東京同士のカードとなった。共栄学園との戦いをストレートで勝利した東京立正は、今大会で6連覇を目指す大阪の金蘭会と優勝をかけた対決をすることに。ここまで失セット0で決勝へと進んできた金蘭会は決勝の舞台でも強さを発揮。第2セットこそ2点差の接戦となったが、ストレートで相手を下し見事に6連覇を達成した。

男子は今大会、東京から4校が出場していたが、そこから南六郷と駿台学園の2校が準決勝へ。南六郷は2024年の前回大会で3位の結果を残した大阪の清風と準決勝で対決。フルセットの末、清風が白星をあげ決勝へと進んだ。一方の駿台学園は大阪の昇陽と準決勝を戦った。こちらもフルセットまでもつれ込んだ試合になったが、駿台学園が決勝へと駒を進め、最終戦は清風と駿台学園のカードに。その決勝もフルセットの激戦となり、どのセットも両チームともに20点台へと乗せる拮抗した戦いとなったが、最後は清風が取り切り勝利し、大会初優勝を飾った。

最終日の結果は以下の通り。

⬛︎全中バレー2025 女子 試合結果

▼準決勝

東京立正（東京） 2-0 共栄学園（東京）

（25-20／25-21）

▼準決勝

金蘭会（大阪） 2-0 大妻嵐山 （埼玉）

（25-19／25-23）

▼決勝

金蘭会（大阪） 2-0 東京立正（東京）

（25-17／25-23）

⬛︎全中バレー2025 男子 試合結果

▼準決勝

清風（大阪） 2-1 南六郷（東京）

（20-25／25-15／25-14）

▼準決勝

駿台学園（東京） 2-1 昇陽（大阪）

（25-23／23-25／25-22）

▼決勝

清風（大阪） 2-1 駿台学園（東京）

（24-26／25-21／25-21）