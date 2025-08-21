¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¤È¤¤Á¤ã¤ó2nd¼Ì¿¿½¸¡Ö¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡ª¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥Ã¥ÈÂè3ÃÆ¤¬¸ø³«¡ª
¡Ú¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡ª¡Û 8·î29ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§3,500±ß
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÉÞ·¬¼Ò¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ö¤È¤¤Á¤ã¤ó¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡ª¡×¤ò8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,500±ß¡£È¯Çä¤òÁ°¤Ë¡¢Âè3ÃÆ¥¤¥áー¥¸¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬¥·ー¥¹¥ëー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤òÈäÏª¡£Ã¸¤¤¥Ñー¥×¥ëÊÁ¤Î¥·ー¥¹¥ëー¤ä¡¢¥»¥¯¥·ー¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¡¢¤½¤·¤ÆV¥é¥¤¥ó¤È¥Ò¥Ã¥×¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£9·î5Æü19»þ30Ê¬¤«¤é¤Î³«»ÏÍ½Äê¤Ç¡¢Í½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¥Úー¥¸
»£±Æ¡§±ö¸¶ÍÎ