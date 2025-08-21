「彼の獲得を検討すべき」インターネット古豪の補強候補として日本人DFが浮上！現地メディアが紹介「素晴らしい万能性をもたらす」
欧州の主な移籍市場が残り10日ほどとなった。補強を目指すなかで、交渉のための時間が限られてきている。それだけに、相手クラブとの交渉が不要となる現在フリーの選手は貴重だ。
この夏、久保建英への関心も報じられた古豪エバートンは、プレミアリーグ開幕戦で田中碧が所属するリーズに０−１と敗れた。黒星発進となったことで、強化を求める声もある。
エバートン専門サイト『Goodison News』は８月19日、ストライカーとSBの補強が必要と指摘。候補となるフリー選手の３人をピックアップした。ジェイミー・ヴァーディー、ジョシュ・ブラウンヒルとともに名前があがったのは、冨安健洋だ。
１年残っていたアーセナルとの契約を解消し、フリーとなった冨安について、同メディアは「年末まで離脱と報じられているが、エバートンは元アーセナルの彼の獲得を検討すべきだ」と報じている。
「トミヤスはデイビッド・モイーズ監督のスカッドに素晴らしい万能性をもたらす。両サイドのSBとして起用でき、最終ラインの中央を埋めることもできる」
「ジェイク・オブライエンが頻繁に右SBを務めなければいけないなか、トミヤスの獲得で彼をCBで起用できるようになる。ジャラッド・ブランスウェイトがケガで離脱中というモイーズの現状において、それは役立つはずだ」
近年、フィジカルの問題に悩まされてきた冨安にとって、最優先は戦い抜ける肉体を取り戻すことだ。ワールドカップを来年に控えるなか、選択肢にエバートンはあるのか。どのような決断を下すのかが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」
この夏、久保建英への関心も報じられた古豪エバートンは、プレミアリーグ開幕戦で田中碧が所属するリーズに０−１と敗れた。黒星発進となったことで、強化を求める声もある。
エバートン専門サイト『Goodison News』は８月19日、ストライカーとSBの補強が必要と指摘。候補となるフリー選手の３人をピックアップした。ジェイミー・ヴァーディー、ジョシュ・ブラウンヒルとともに名前があがったのは、冨安健洋だ。
１年残っていたアーセナルとの契約を解消し、フリーとなった冨安について、同メディアは「年末まで離脱と報じられているが、エバートンは元アーセナルの彼の獲得を検討すべきだ」と報じている。
「ジェイク・オブライエンが頻繁に右SBを務めなければいけないなか、トミヤスの獲得で彼をCBで起用できるようになる。ジャラッド・ブランスウェイトがケガで離脱中というモイーズの現状において、それは役立つはずだ」
近年、フィジカルの問題に悩まされてきた冨安にとって、最優先は戦い抜ける肉体を取り戻すことだ。ワールドカップを来年に控えるなか、選択肢にエバートンはあるのか。どのような決断を下すのかが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「インスパイアされた」中田英寿が世界的に有名な大富豪との面会を報告。２ショット公開に反響「これは驚き」「もしや…」