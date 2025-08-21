ディズニープラス スターで独占配信中のドラマシリーズ『エイリアン：アース』が、8月13日の配信開始から6日間で、世界において延べ総視聴が920万回（総再生時間と作品時間の比率に基づく）を記録した。

本作は、リドリー・スコットが生み出した『エイリアン』シリーズ初のドラマシリーズ。『エイリアン』シリーズ生みの親であるスコットが製作総指揮を務めた。

8月13日に第1話・第2話がディズニープラス スターで独占配信が開始され、配信開始から6日間で延べ総視聴が920万回を記録。そして、アメリカの映画批評家サイト「Rotten Tomatoes」では、批評家スコア96％フレッシュという驚異的なスコアを獲得（※8月20日時点）。これは、『エイリアン』シリーズの中でも長らくNo.1だった『エイリアン2』の94％フレッシュというスコアを上回り、シリーズ最高となる高評価となる。

8月20日に配信された第3話では、主人公のウェンディ（シドニー・チャンドラー）を含む、人間の意思を移植されたアンドロイド“ハイブリッド”たちのチームが、墜落したウェイランド・ユタニ社の宇宙船から、宇宙の果てにいたという、5種の生命体の回収に成功。しかし、そのラボの中では、さらなる悲劇を予感せざるを得ない不穏な実験が進められ、主人公のウェンディの身にも異変が訪れる。

（文＝リアルサウンド編集部）