元オールスターフォワードのラシャ―ド・ルイスが選手育成スタッフとしてスパーズ入り

8月19日（現地時間18日）。サンアントニオ・スパーズは、ミッチ・ジョンソンHC（ヘッドコーチ）を支えるコーチングスタッフを発表した。すでにアソシエイトHCのショーン・スウィーニー、アシスタントコーチ（AC）のコーリス・ウィリアムソンとスコット・キングが加入していて、さらに複数のコーチがチームへ加入・昇格した。

今回の発表で、ティム・マーティン、ジミー・バロンらとともに、ラシャ―ド・ルイス（元シアトル・スーパーソニックスほか）が選手育成スタッフとしてスパーズ入り。今夏のサマーリーグチームでゲストコーチを務めたルイスは、2022－23シーズンにドウェイン・ケイシーHCの下、デトロイト・ピストンズでACを務めた経験を持つ。

今月8日に46歳を迎えたルイスは、208センチ97キロのフォワードとしてNBAで16シーズンをプレー。ソニックス、オーランド・マジック、ワシントン・ウィザーズ、マイアミ・ヒートへ所属し、ソニックス時代に平均20.0得点以上を3シーズンで記録しており、オールスターへ2度選ばれたスコアラー。

レギュラーシーズン通算1049試合の出場で、キャリア平均14.9得点5.2リバウンド1.7アシスト1.1スティール、3ポイントシュート成功率38.6パーセント（平均1.7本成功）を残し、キャリア終盤の2013年にはヒートで優勝メンバーになった。

現在6シーズン連続でプレーオフから遠ざかっているスパーズは、オールスタービッグマンのビクター・ウェンバンヤマを中心にディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスル、ハリソン・バーンズ、デビン・バセル、新人ディラン・ハーパーらを擁し、強豪ぞろいのウェスタン・カンファレンスで低迷脱却を目指して戦っていく。