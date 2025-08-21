「全国高校野球選手権・準決勝、日大三４−２県岐阜商」（２１日、甲子園球場）

日大三がエース・近藤優樹投手の投打にわたる活躍で２０１１年以来の決勝進出を決めた。同校が２００１年夏の甲子園で初優勝を果たしたエースと名前が１字違いということもファンの注目を集めた。

四回途中からリリーフ登板した近藤。１点を追う八回に同点適時打を放ち、タイブレークとなった延長十回は決勝の適時打を放った右腕。投げても緩急自在の投球で県岐阜商の攻撃を１点に抑え、終盤になかなかチャンスをものにできない割る流れの中でも「どんな場面でもしっかり抑えよう」と懸命に試合を作った。

相手への大歓声も「自分の応援だと思って楽しかった」と語った右腕。決勝へ「任された場面で抑えられればなと思います」と力を込めた。

三木監督が「コンちゃん」とニックネームで呼ぶ右腕。奇しくも２００１年に初Ｖを果たしたエースは近藤一樹。高卒で近鉄からドラフト７位指名を受けてプロ入。オリックスで２桁勝利をマークし、ヤクルトではリリーバーとして奮闘した右腕だ。

それだけに高校野球ファンも「これは偶然？」「親子かと思った」「エースの名前が優勝には縁起がいいんだよね」「８３回一樹で優勝！１０７回優樹で優勝！」「伝説が生まれるかもしれない」と注目していた。