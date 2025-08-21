米津玄師が、実写映画『秒速5センチメートル』の主題歌として新曲「1991」（読み：ナインティ―ンナインティワン）を書き下ろした。あわせて、楽曲を使用した最新の予告編と、奥山由之監督が撮影した新たなアーティスト写真も公開された。

米津玄師は1991年に生まれ、10代の頃、新海誠のアニメーション映画『秒速5センチメートル』（2007年公開）と新海自身が書き下ろした同作品の小説に深い感銘を受けた。主人公 遠野貴樹と、ヒロイン 篠原明里が出会ったのが1991年。2人が小学校で心を通わせ過ごしたまばゆい日常、大人になってからも色あせない“あの頃”が、主題歌のタイトルに刻まれており、米津自身、原作の世界観をリスペクトしながら、主人公に自らを重ね楽曲を制作したという。

米津は主題歌「1991」について、「映画の為に書き下ろした曲であるのはもちろんですが、同時にわたしの半生を振り返るような曲にもなってしまい、映画のキーワードでもあるところの1991というタイトルにさせてもらいました。」とコメントしている。

実写映画『秒速5センチメートル』の監督を務めた奥山も1991年生まれで、米津と同年齢。米津の「感電」「KICK BACK」MVやアーティスト写真を手掛けており、深い信頼関係を築いてきた。そんな2人がこのたび、主題歌と監督として新たなタッグを組む。

同映画は、主人公 遠野貴樹の18年間にわたる人生の旅を、幼少期、高校生、社会人の3つの時代で描き、東京や種子島など全編ロケで撮影。主演を松村北斗（SixTONES）が務め、共演には高畑充希らが名を連ねている。

＜米津玄師 コメント＞

映画を試写で初めて見させてもらった時、冒頭から終わりまで全てのカットに奥山さんの熱意と執念が滲むその出来栄えに「すごいものを見た」という興奮をおぼえました。子供のころ原作と出会い、数年まえMV監督としての奥山さんと出会い、やがて映画監督にもなった彼がこのような素晴らしい映画を撮り、そこにわたしの居場所があったのが嬉しくてなりません。映画の為に書き下ろした曲であるのはもちろんですが、先述の経緯による影響もあってか同時にわたしの半生を振り返るような曲にもなってしまい、映画のキーワードでもあるところの1991というタイトルにさせてもらいました。どうかよろしくお願いします。

＜奥山由之監督 コメント＞

互いに「1991」年に生まれ、同じ時代にものづくりを始めて、だからこそ（きっと）似た悩みをくぐり抜けながら、時に一緒に創作をしてきた米津さんと、ついに『秒速5センチメートル』を共に描けたことが嬉しくてなりません。主人公である貴樹の半生に、映像や音楽を通して僕ら自身を重ねて描くことの意味が「1991」という曲の筆跡に詰まっているように感じて、初めて聴いたとき、その歌詞と音色に心が震えました。一歩一歩の歩みを大切に踏みしめるような旋律を、ぜひスクリーンで体感していただけましたら幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）