チョコプラ＆渡辺直美がm-floとコラボ！配信シングル「ELUSIVE」MV公開決定

チョコレートプラネットと渡辺直美によるユニット・n-choco（エヌチョコー）が、m-floとコラボした配信シングル「ELUSIVE」を8月20日にリリース。併せて、同曲のMVを8月21日20時よりチョコレートプラネットの公式YouTube チャンネル「チョコレートプラネット チャンネル」にて公開することが決定した。

■楽曲「ELUSIVE」は切なさとおかしみが交差する“異次元ラブソング”

本楽曲は、m-floによる最新曲「ELUSIVE」（8月6日リリース）のn-chocoバージョンで、m-floらしいSF的な世界観や洗練されたラップ、コーラスワークを通じて、“交差しながらも決して交わらない”恋愛のもどかしさを描いたエモーショナルなアーバンポップチューン。

すれ違うふたりの関係を、クールなビートとシネマティックな構成で立体的に演出しており、そこにn-chocoが参戦することで、ユーモアとアイロニーが絶妙にブレンドされ、切なさとおかしみが交差する“異次元ラブソング”が完成した。

タイトルが示すように、“もう少しで届きそうなのに、どうしても手が届かない”、そんな“ELUSIVE（つかみどころのない）”な感情を、ドラマティックかつポップな作品へと進化させた1曲となっている。

また、本作のベースとなる楽曲は、2025年5月に京都で開催された『CEIPA × TOYOTA GROUP“MUSIC WAY PROJECT”コライティングキャンプ SONG BRIDGE 2025』で制作がスタート。世界各国で活躍するクリエイターたちが集まり、ひとつの楽曲を共作する国際的なプロジェクトで、この取り組みにより、グローバルな展開を視野に入れた作品として完成した。

■m-floが佇む“近未来”とn-chocoが佇む“現代”のふたつの世界から構成されたMV

MVは、m-floが佇む“近未来”とn-chocoが佇む“現代”のふたつの世界から構成されており、異なる時代に存在する両者が時空を超えて交錯する様子が、SF的世界観とともに描かれている。ふたつの世界が融合し、全員が同じ空間に現れる瞬間を通じて、“未来と今が繋がる奇跡”を表現した。n-chocoパートとm-floパートでまったく異なる照明設計・色彩設計を行いながらも、最終的には“ひとつの作品”として違和感なく融合させた、“視覚のトリック”に注目だ。

8月20日に開催されたチョコレートプラネットの結成20周年を記念したライブ『CHOCOLATE PLANET 20th ANNIVERSARY「ULTRA SWEET GALAXY」』Day1に出演したm-floのライブには、n-chocoが登場して「ELUSIVE」を初披露。会場が揺れるほどの大歓声が巻き起こり、その熱気は一気に最高潮に達した。

メイン：n-chocoアーティスト写真

■リリース情報

2025.08.20 ON SALE

n-choco loves m-flo

DIGITAL SINGLE「ELUSIVE」

■【画像】配信シングル「ELUSIVE」ジャケット