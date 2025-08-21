株価指数先物【昼】 自律反発狙いのロング限られ+1σに抑えられる 株価指数先物【昼】 自律反発狙いのロング限られ+1σに抑えられる



日経225先物は11時30分時点、前日比210円安の4万2710円（-0.48％）前後で推移。寄り付きは4万2780円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2835円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。その後は自律反発の動きによって、現物の寄り付き直後には4万2930円とプラス圏を回復する場面もみられた。ただし、4万3000円を意識したロングは強まらず、反対に戻り待ち狙いのショートが断続的に入る形で中盤には4万2600円まで下げる場面もあった。



前日に日経平均株価を下押す一因となったソフトバンクグループ<9984>［東証P］は、寄り付き後に上昇に転じたもののプラスをキープできず、神経質にさせている。日経225先物は4万2600円まで売られた後は下げ渋る動きをみせている。ボリンジャーバンドの+1σ（4万2760円）に上値を抑えられており、戻り待ち狙いのショートを誘う形である。



NT倍率は先物中心限月で13.82倍と横ばいで推移。一時13.87倍に上昇し、75日移動平均線（13.84倍）を上回る場面もみられたが、その後は同線を下回って推移。75日線が抵抗として意識されるなか、8月6日につけた直近安値の13.69倍が射程に入りそうだ。



