日経225先物：21日正午＝230円安、4万2650円
21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比230円安の4万2650円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万2640.56円に対しては9.44円高。出来高は2万449枚となっている。
TOPIX先物期近は3083ポイントと前日比18ポイント安、現物終値比0.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42650 -230 20449
日経225mini 42655 -220 318217
TOPIX先物 3083 -18 27591
JPX日経400先物 27765 -135 1547
グロース指数先物 784 -5 1853
東証REIT指数先物 1925.5 +4 124
株探ニュース
TOPIX先物期近は3083ポイントと前日比18ポイント安、現物終値比0.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42650 -230 20449
日経225mini 42655 -220 318217
TOPIX先物 3083 -18 27591
JPX日経400先物 27765 -135 1547
グロース指数先物 784 -5 1853
東証REIT指数先物 1925.5 +4 124
株探ニュース