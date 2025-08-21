　21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比230円安の4万2650円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万2640.56円に対しては9.44円高。出来高は2万449枚となっている。

　TOPIX先物期近は3083ポイントと前日比18ポイント安、現物終値比0.45ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42650　　　　　-230　　　 20449
日経225mini 　　　　　　 42655　　　　　-220　　　318217
TOPIX先物 　　　　　　　　3083　　　　　 -18　　　 27591
JPX日経400先物　　　　　 27765　　　　　-135　　　　1547
グロース指数先物　　　　　 784　　　　　　-5　　　　1853
東証REIT指数先物　　　　1925.5　　　　　　+4　　　　 124

