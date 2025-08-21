アレフ（札幌市）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを8月27日から期間限定で実施します。

日本の秋を味覚と視覚で楽しめる

同フェアでは、月に見立てた「たまご」をのせた「月見てりたまマヨバーグディッシュ」「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」「月見てりたまマヨポテト」の全3品がラインアップされています。

「月見てりたまマヨバーグディッシュ」は、黒みりんを使用したオリジナルのてりやきソースをかけた一品で、甘辛な味わいとまろやかなコクを楽しめます。

「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」は、ベーコン、マッシュポテト、オランデーズソースに卵黄がマッチした、食べ応えのある一品です。

「月見てりたまマヨポテト」は、揚げたてのフライドポテトに甘辛なオリジナルてりやきソースとマヨネーズを加え、卵黄とたまごサラダをのせた、おつまみとしてもぴったりの一品です。

価格は「月見てりたまマヨバーグディッシュ」と「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」のSサイズが各1370円（以下、税込み）、Mサイズが各1550円、Lサイズが各1850円。「月見てりたまマヨポテト」が790円。

なお、ハンバーグのサイズは、「S」が150グラム、「M」が200グラム、「L」が300グラムです。

同社は「日本の秋を味覚と視覚で楽しめる、びっくりドンキーでしか味わえない月見メニューをとろ〜り卵をたっぷりからめて是非ご堪能ください」とアピールしています。