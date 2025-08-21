【バーガーキング：ビッグマウス「インフェルノ」】 8月22日より販売予定 価格 ダブルビーフ ビッグマウス インフェルノバーガー：単品1,490円、セット1,790円 チキン＆ビーフ ビッグマウス インフェルノバーガー：単品1,290円、セット1,590円

ビーケージャパンホールディングスは、全国の「バーガーキング」にて新商品「ダブルビーフ ビッグマウス インフェルノバーガー」および「チキン＆ビーフ ビッグマウス インフェルノバーガー」を8月22日より期間限定で販売する。

直火焼きの100%ビーフパティを使用した「ビッグマウス」シリーズにスモーキーな肉の旨味とクセになるスパイシーな味わいを両立した「インフェルノ」が新登場。燻製辛口ガーリックフレークを使用しており、「ビッグマウス」シリーズのファンや辛い物好きにぴったりなバーガーとなっている。

「ダブルビーフ ビッグマウス インフェルノバーガー」は100%ビーフパティ2枚にスモーキーなベーコン4枚、チェダーチーズ4枚を重ねて、特製スパイシーソースと燻製辛口ガーリックフレークで仕上げた大型バーガー。「チキン＆ビーフ ビッグマウス インフェルノバーガー」は100%ビーフパティと新開発チキンパティを重ねて、ブルズアイBBQソースと特製チーズソース、燻製辛口ガーリックフレークで仕上げている。

なお、東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では販売されない。

ダブルビーフ ビッグマウス インフェルノバーガー

チキン＆ビーフ ビッグマウス インフェルノバーガー

TM & (C) 2025 Burger King Company LLC.

Used under license. All rights reserved.

