寝苦しい夜にサヨナラ！ひんやり快眠へ導く♪【アイリスオーヤマ】の冷感一体型ボックスシーツがAmazonで販売中！
寝苦しい夜にサヨナラ♪【アイリスオーヤマ】の冷感一体型ボックスシーツがAmazonで販売中！
触れるたびにひんやり気持ちいい、冷感ボックスパッド「ひんやり長持ちタイプ」。
PCMは急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発された素材。触れると吸熱して個体から液体に、離すと放熱して液体から個体に変化。温度の上昇や下降を抑え、快適な温度にコントロールすることができる。
ナイロンよりも熱伝導性の高いポリエチレンを使用した「接触冷感」生地を採用。身体が触れていない部分は温度が下がるため、心地よいひんやり感が持続する。
冷感寝具を使用することで、エアコンの温度設定を下げ過ぎず快適な温度で過ごせる。抗菌防臭加工を施し、ニオイの原因となる細菌の繁殖を抑える。また、洗濯機での丸洗いが可能なので、定期的なお手入れで清潔に保てる。
