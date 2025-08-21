オンラインでは完売だってーー（涙）【スタバ】見つけたら即カゴしたい！「ベアリスタグッズ」

「ベアリスタグッズ」のオンラインでの完売が続く今、店舗で偶然見つけられたらガッツポーズもの！ その愛らしさに、持っているだけで癒やされそうです。今回は【スターバックス】で見かけたら即手に取りたくなりそうな、ベアリスタグッズをご紹介します。

ベアリスタと一緒にお出かけ！「ホテルスターバックスベアリスタMini」

「ホテルスターバックス」の世界観をそのままに、ベアリスタがキーチェーンになって登場。ホテリエの衣装をまとっていて、バッグや鍵につければ気分が上がりそう。手元で見てもかわいさが伝わるサイズ感とディテールの丁寧さが魅力です。

ちょっとしたギフトに！「ホテルスターバックス キーチェーン付ビバレッジカード」

写真中央の、ゴールドのリングが光るキーチェーンつきビバレッジカード。ドリンク1杯が引き換え対象となります。キーチェーンは世代や性別を問わずバッグなどにつけやすいシックなデザインなので、自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめ。もし見つけられたら即買い推奨です。

writer：内山友里