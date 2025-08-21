ドイツ王者バイエルン・ミュンヘンは今夏、ホッフェンハイムから期待の若手MFトム・ビショフを獲得した。左足を操るこの攻撃的MFとは2029年までの長期契約が交わされ、20歳になったばかりの若者の未来には大きな期待がかけられている。



そんななか、ビショフの交際中の彼女が話題を呼んでいるようだ。17歳のヨゼフィーネさんはおよそ4万人のInstagramフォロワーを持つインフルエンサー。『BILD』によると、先週のトッテナムとのプレシーズンマッチ後には、熱いキスをかわすシーンも目撃されたという。また、シュツットガルトとのドイツスーパー杯ではビショフのバイエルンデビューを見届けたようだ。





そんなヨゼフィーネさんは、実はバイエルンの伝説的MFの娘であったことが判明している。父はメーメット・ショル。卓越したパスセンスとテクニックを誇りながら、負傷に泣かされた“ガラスの天才”だ。英『Daily Mail』はこのことについて「攻撃的MFであるビショフにとって、彼のガールフレンドの父親、誰もが認めるバイエルン・ミュンヘンの伝説以上に学ぶべき人物はいるだろうか？」と綴った。ドイツ代表にも名を連ねるようになったビショフだが、彼女の父親の目が光っていることを考えると、バイエルンでまずいプレイはできない状態にあるようだ。