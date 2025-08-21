34年ぶりに東京で開催される世界陸上が、9月13日に開幕する。約200の国と地域から2000人以上のアスリートが集い、国立競技場を舞台に常識を覆すパフォーマンスを見せつける。

なかでも絶対に見逃せないのが、“7人の超人”のひとり、短距離のノア・ライルズ（28、アメリカ）だ。世界陸上では200m3連覇に加え、前回大会では100m9秒58の世界記録を持つ“人類最速の男”ウサイン・ボルト以来となる、100ｍ、200m、4×100mリレーの3冠を達成した。現役最強のライルズだが、実は日本のアニメオタクという一面も。「次世代にインスピレーションを与えることはとても重要」というライルズの考えには、幼少期の辛い経験があった。

【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手

日本のアニメオタク、好きなものを好きなだけ集める意味

ライルズは日本のアニメをこよなく愛する。レース前には『呪術廻戦』の「領域展開」や『ドラゴンボール』の「元気玉」や「かめはめ波」のポーズを披露し、ファンを楽しませる。自宅には大量のアニメグッズがあり、好きなものを好きなだけ集める。それは、少年時代には出来ないことだった。

貧困が少年時代を蝕む

「中学生の時に両親が離婚したんだ。ゴキブリやネズミがいるようなアパートで暮らしていて、時々、電気代も払えなかった。その時は生きることに精一杯だった」

厳しい環境で育ち、当時は1000円の靴も買えないほどだったというが、そんな逆境の中でも、ライルズの夢を支え続けたのは母・キーシャさんと家族だった。母は常に「団結」の重要性を説き、お互いを助け合うことの大切さをライルズに教えた。

「たくさんの友人や家族の厚意があったからこそ、今の成功がある」と話すライルズ。だからこそ、恩返しをしたいと言い、その姿をいま厳しい環境にいる全ての人に見てもらいたいと願う。

「自分と同じように苦しんでいる人がいて、その人が『同じような経験をしている人は他にもいる、自分だけではない』と気づけば、苦しみを乗り越えられるはずだ。次世代にそうしたインスピレーションを与えることは、非常に重要だと考えている」

彼の走りが多くの人々にとって、陸上を始めるきっかけになっているという。

「みんなが『あんな風に走れるようになりたい』と言ってくれて、すでに多くの人がスポーツ、特に陸上にハマってくれている。そういったことを聞くと胸に迫るものがある」

母親が見守った復活劇

今シーズンは怪我の影響で出遅れ、なかなか調子が上がらなかったライルズ。しかし、8月4日（日本時間）に行われた全米陸上選手権男子200mを今季世界最高タイムの19秒63で優勝した。スタンドには、心配そうにライルズを見つめるキーシャさんの姿があった。

ライルズは序盤こそ出遅れたものの、コーナーを抜けたあたりから驚異的な追い上げを見せ1位でフィニッシュ。その瞬間、キーシャさんは立ち上がり、大喜びで息子を称えた。

「最高の気分だ。もう誰も自分を倒せない」。そう力強く語ったライルズ。現役最速の男が不安を吹き飛ばした瞬間だった。

東京で起こすライルズ旋風

世界陸上が東京で開催されると聞いた時、ライルズは心から喜んだという。

「東京五輪は（無観客で）とても心を痛めたからね。東京世界陸上ではみんなの前で走りを見せられる。（東京大会では）会場全体を巻き込む何かをしようと思っている」

ライバルたちが次々と現れる中、ライルズはどんなパフォーマンスを見せるのか。そして、勝利の先にどんな歴史を刻むのか。東京での戦いに注目が集まる。

ライルズの経歴

◆自己ベスト

100ｍ 9秒79

200ｍ 19秒31（歴代3位）

◆世界陸上・五輪 成績

世界陸上ドーハ 200ｍ、4×100mリレー 金

世界陸上オレゴン 200ｍ 金、4×100mリレー 銀

世界陸上ブダペスト 100ｍ、200m、4×100mリレー 金

東京五輪 200ｍ 銅

パリ五輪 100m 金、200m 銅

