全国から選抜された実力派DJや、厳正な審査を経て選出された新進気鋭のDJ陣が参加！こもろアニクラ文化祭

こもろアニクラ文化祭

・日程 ： 2025年9月6日(土)・7日(日)

・会場 ： 長野県小諸市 菱野温泉 特設会場

・主催 ： こもろアニクラ文化祭 実行委員会

長野県小諸市の自然豊かな温泉地「菱野温泉」特設会場にて、アニソンDJと地域文化が融合する野外フェス「こもろアニクラ文化祭2025」を、2025年9月6日(土)〜7日(日)に開催します。

第2回となる今回は、声優・アーティスト・アニメ監督と多彩な顔ぶれによるスペシャルゲスト4名が出演。

さらに、全国から選抜された実力派DJや、厳正な審査を経て選出された新進気鋭のDJ陣が参加し、アニソンの力で地域を盛り上げる2日間を彩ります。

【出演ゲスト(50音順)】

＜スペシャルゲスト(4名)＞

・新田恵海(声優・アーティスト)

・東城咲耶子(声優)

・水島精二(アニメ監督)

・白石稔(声優・MC)

【全国から選抜されたDJ陣】

・アニソンDJイベントシーンで活躍する人気DJが全国から集結

・一般公募による予選を勝ち抜いた新鋭DJもステージに登場

【こもろアニクラ文化祭実行委員会】

委員長 藤堂和幸(隊長)

【スペシャルゲスト】

＜Day1出演＞

●新田恵海

※DJプレイをバックにしたマイクパフォーマンスを予定

長野が生んだ俺達のえみつんがついにこもろアニクラ文化祭に！

▼PROFILE

ディファレンス所属

声優・歌手

▼主な出演

アニメ『ラブライブ！』(μ’s 高坂穂乃果)

アニメ『D.C.III〜ダ・カーポIII〜』(森園立夏)

ゲーム 『チュウニズム』(イロドリミドリ 明坂芹菜)

ミュージカル『キューティ・ブロンド』(ヴィヴィアン)

イメージキャラクター 長野県アルピコ交通(渕東なぎさ)

コーポレートキャラクター 株式会社オーイズミ(1000ちゃん)

WEB 新田恵海×読売新聞『編集手帳』朗読

新田恵海

●東城咲耶子 a.k.a DJ SAYAPACA

東城咲耶子 a.k.a. DJ SAYAPACA

※DJパフォーマンスを予定

日本で一番こもろアニクラを楽しんでいる女性声優と言っても過言ではないDJ SAYAPACAが再び登場！

活躍の場を広げていて絶好調な彼女のDJに2025年も注目だ！

▼PROFILE

アトミックモンキー所属

声優

▼主な出演

アニメ「ろんぐらあいだぁす！」(パカさん)

アニメ「お兄ちゃんはおしまい！」(八坂まい)

アニメ「アサルトリリィ」各作品(土岐紅巴)

アニメ「報われなかった村人A、貴族に拾われて溺愛される上に、実は持っていた伝説級の神スキルも覚醒した」(ヘカテー)

WEB番組「Teamくるくる」パーソナリティ

東城咲耶子 a.k.a. DJ SAYAPACA

＜Day2出演＞

●白石稔

※DJパフォーマンスを予定

皆様ご存じの白石稔さんがこもろアニクラ文化祭に降臨！古い特撮から最新のアニソンまで幅広く、ヤングからおっさんまで全世代にぶっ刺さるDJに期待だ！

▼PROFILE

声優

アクセント所属

▼主な出演：

アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」(谷口)

アニメ「らき☆すた」(白石みのる)

アニメ「全力ウサギ」(ソウチョウ)

アニメ「チ。

-地球の運動について-」(グラス)

白石稔

●水島精二

表現者とはこう言うことだ！を昨年見せてくれた水島監督が再臨！

同じ曲をかけても説得力が違う、生みの親の音。

紡ぎ出す楽曲に身を委ね、涙と歓声に包まれよう！

▼PROFILE

一二三所属

アニメ監督、音楽プロデューサー

▼主な作品

アニメ『鋼の錬金術師』監督

アニメ『シャーマンキング』監督

アニメ『UN-GO』監督

アニメ『夏色キセキ』監督

アニメ『コンクリート・レボルティオ〜超人幻想〜』監督

アニメ『機動戦士ガンダム00』『機動戦士ガンダム00 セカンドシーズン』監督

アニメ『楽園追放 -Liberated from Paradise- 心のレゾナンス』監督

アニメ『アイゼンフリューゲル』総監督

アニメ『D4DJ First Mix』監督、『D4DJ Double Mix』『D4DJ All Mix』総監督

朗読劇『Kiramune Presents READING LIVE』アソシエイトプロデューサー

メディアミックスプロジェクト『D4DJ』Photon Maiden 音楽プロデューサー

水島精二

【アクセス】

▼交通

しなの鉄道・JR小海線「小諸駅」から車で約15分

上信越自動車道小諸インターから車で約15分

▼駐車場

有り(80台)

▼送迎バス

イベント開催期間中、送迎バスを運行します。

利用希望の方は宿泊パック申込フォームまたは宿泊チケット購入画面の備考欄に「利用日」「乗降場所」「時間」のご入力をお願いします。

※バスの時刻はイベント開催時間により変更になる可能性があります。

【タイムスケジュール】

＜9月6日(土)Day1＞

|お迎え

佐久平駅 10:50

小諸駅 11:10

菱野温泉 会場 11:30

|お送り

菱野温泉 会場 17:30

小諸駅 17:40

※Day1については17:30広場前より小諸駅行きバス発車

※佐久平駅へは行きません。

＜9月7日(日Day2)＞

|お迎え

小諸駅 8:30

菱野温泉 会場 8:50

※佐久平駅へは行きません。

|お送り

菱野温泉 会場 16:00

小諸駅 16:15

佐久平駅 16:45

【宿泊プラン】

宿泊場所：菱野温泉 常盤館

〒384-0041 長野県小諸市菱平762-2

全てのルームプランには以下が含まれています。

◆「こもろアニクラ文化祭」二日間通しチケット(宿泊者専用リストバンド)

◆7日夕食(ビュッフェスタイル)

◆8日朝食(ビュッフェスタイル)

◆2日間の会場ドリンクブースでの飲み放題(アルコール・ソフトドリンク)

◆Day1夜の宴会での飲み放題(アルコール・ソフトドリンク)

菱野温泉会場

【プラン一覧】

※18歳未満の方のお一人でのお申込みはできません。

(保護者同伴)

―パブリックルーム：誰と相部屋になるか当日のお楽しみのお部屋―

パブリックルーム(4名)

3階または4階

大人 ：29,000円/人

小学生以下：13,700円/人

パブリックルーム(4名)

1〜4名で申し込める、誰と相部屋になるか当日お楽しみのリーズナブルな部屋タイプ。

特定の方と同部屋を希望される場合は、代表者が一度に同部屋を希望する方の全員分の宿泊プランチケットの購入をお願いします。

例えば、3人で申し込んだ場合はその3名は同部屋になりますが、のこり1名は実行委員会が決定します。

※1〜3人で1部屋をお使いになりたい場合はパブリックルームを4人分申し込んでください。

※お子様(小学生以下)はお一人では利用になれません。

パブリックルーム(6名)

1名〜6名で申し込める、誰と相部屋になるか当日のお楽しみの最もリーズナブルな部屋タイプ。

特定の方と同部屋を希望される場合は、代表者が一度に同部屋を希望する方の全員分を申し込んでください。

例えば、3人で申し込んだ場合はその3名は同部屋になりますが、のこり3名は実行委員会が決定します。

※1〜5人で1部屋をお使いになりたい場合はパブリックルームを6人分申し込んでください。

※お子様(小学生以下)はお一人では利用になれません。

―プライベートルーム：お申込みの方だけで利用できるお部屋 ―

ツインベッドルーム(2名)

4階

一室 ：71,000円(35,500円/人)

小学生以下追加：18,300円/人

ツインベッドルーム

2名でお申込みいただける部屋タイプ。

ご夫婦やカップルでご参加の方におすすめです。

※お子様(小学生以下)は添い寝またはお布団の追加/ソファベッドの展開が可能です。

和室(2名)

3階

一室 ：69,400円(34,700円/人)

小学生以下追加：17,700円/人

和室(2名)

2名で申し込めるお部屋です。

ご夫婦やカップルでご参加の方におすすめです。

※お子様(小学生以下)は添い寝またはお布団の追加が可能です。

スイートルーム

4階・彩雲亭

2名利用：一室100,200円(50,100円/人)

3名利用：一室129,400円(43,133円/人)

4名利用：一室158,900円(39,725円/人)

5名利用：一室188,000円(37,600円/人)

6名利用：一室217,000円(36,166円/人)

2〜6名様で申し込める、半露天陶器風呂付のメゾネットタイプのお部屋です。

広々とした16畳の部屋の下には、もう1つのフロアがあり、半露天風呂を楽しめます。

脱衣場には専用のマッサージチェア、冷蔵庫や防水テレビも設置。

ベッドはクイーンサイズベッドまたはツインベッドです。

※半露天風呂のお湯は温泉ではありません。

※お子様(小学生以下)は添い寝またはお布団の追加が可能です。

―小学生、幼児(3歳以上の未就学児)、3歳未満のお子様について―

◆お電話で申込みできます。

(一社)こもろ観光局 0267-22-1234 担当：森田

＜小学生＞

・パブリックルーム(4名)：13,700円

・パブリックルーム(6名)：13,200円

・ツインベッドルーム ：18,300円(※お子様を入れて3名以上で宿泊可能です。

)

・和室(2名) ：17,700円(※お子様を入れて3名以上で宿泊可能です。

)

※スイートルームはお問い合わせください。

＜幼児(3才以上の未就学児)＞

部屋種別にかかわらず6,600円(※お布団、食事つき)

＜乳児(3才未満)＞

部屋種別にかかわらず1,600円(※お布団つき)

※以下は含まれませんので、ご注意ください。

◇会場ドリンクブースでの飲み放題メニュー外のドリンク

◇Day1夜の宴会での飲み放題メニュー外のドリンク

※未成年の方、車の運転を予定されている方にはアルコールの提供はできません。

未成年の方には会場ドリンクブースにてラムネ1本をプレゼント！

宿泊ルーム一例

インフィニティ風呂で大自然を感じられます

汗をかいたらお風呂へ

登山電車で行くお風呂「雲上の停車場」

【キャンセル規定】

お客さまのご都合でやむを得ず予約キャンセルされる場合、下記に定める取消料をお支払いただきます。

・宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって14日前から8日前：宿泊プラン代金の30％

・宿泊開始日の前日から起算してさかのぼって7日前から2日前：宿泊プラン代金の40％

・宿泊開始日の前日：宿泊プラン代金の50％

・宿泊開始日の当日：宿泊プラン代金の100％

※キャンセルの手続き方法はお電話にてお願いします。

※ 請求・お支払方法については予約のキャンセルを受付け次第、請求書を郵送しますので、指定口座にお振込みにてお支払いください。

電話番号：0267-22-1234(こもろ観光局 森田まで)

受付時間：平日 午前9時00分〜午後5時

【イベントチケット販売】

こもろ観光局オンラインショップにて販売します。

下記リンク先(こもろ観光局オンラインショップ)にて、購入をお願いします。

※宿泊プランを購入の方には、プランにイベントチケット代が含まれていますので、単独でチケットを購入する必要はございませんので、ご注意願います。

URL： https://komorotour.stores.jp/

※送迎バスを希望される方は、チケット購入画面の備考欄に「利用日」「「乗降場所」「時間」ご入力をお願いします。

【種類】

・2日間通しチケット ：5,000円(手数料別)

・1日チケット(Day1：9月6日)：4,000円(手数料別)

・1日チケット(Day2：9月7日)：2,500円(手数料別)

