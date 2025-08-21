¡Ö¹¶·â¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤ò»Ï¤á¤¿¡×¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¡¡¥¬¥¶ËÌÉôÀ©°µ¤Ë¸þ¤±¿·¤¿¤Ê·³»öºîÀï³«»Ï¡¡Â¿¿ô¤Îµ¾À·¼Ô¤¬¤Ç¤ë·üÇ°
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢ËÌÉô¤ÎÀ©°µ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê·³»öºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï20Æü¡¢¡Ö¥¬¥¶»Ô¤Ø¤Î¹¶·â¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥¬¥¶»Ô¤Ç¿·¤¿¤Ê·³»öºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¬¥¶»Ô¹Ù³°¤òÀ©°µ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¬¥¶»ÔÁ´ÂÎ¤òÀ©°µ¤¹¤ë·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¤ª¤è¤½6Ëü¿Í¤ÎÍ½È÷Ìò¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶»Ô¤Ë¤Ï¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë½»Ì±¤¬Â¿¤¯µï½»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Îµ¾À·¼Ô¤¬¤Ç¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶¤Ç¤ÎÄäÀï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬60Æü´Ö¤ÎÄäÀï¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤ÏÂÐ±þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬20Æü¡¢¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤Ç¤ÎÆþ¿¢ÃÏ¤ÎÂçÉý¤Ê³ÈÂç·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤àÅì¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤È¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ß¤ò»ö¼Â¾å¡¢Ê¬ÃÇ¤¹¤ë·Á¤Ç3000¸Í¤òÄ¶¤¨¤ë½»Âð¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¼ùÎ©¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£