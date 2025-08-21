モウリーニョに激似!? 沖縄尚学・比嘉公也監督の“既視感”に伊メディアも驚嘆「ここまでそっくりな人物がかつていただろうか」
比嘉監督（左）とモウリーニョ（右）。両指揮官の見た目は国際的な話題となった。(C)Getty Images、(C)産経新聞社
甲子園を舞台に全国制覇を争う戦いが続く高校野球。その中で、ごくわずかな界隈で話題となった“トピック”が海を越え、なんとイタリアでクローズアップされている。
注目されたのは、4強進出を果たした沖縄尚学（沖縄）の比嘉公也監督だ。名門をまとめる44歳の指揮官は、ベンチから鋭い視線をグラウンドに送る表情とたたずまいが、日本のXにおいて「モウリーニョに似ている」とネットで話題に。チェルシー、インテル、レアル・マドリードなどで指揮を執り、数々のタイトルを手に入れたサッカー界の名将であるジョゼ・モウリーニョと比較されたのだ。
たしかに白髪交じりの端正な顔立ちは、既視感もある。そんな世界的なカリスマ指揮官と比嘉監督の“比較”は、あっという間に世界に拡散。ついにはサッカー大国でも取り上げられる事態となった。
モウリーニョが着任歴のあるセリエAの古豪ローマの地元紙『Il Messaggero』は「元ローマ監督と日本の高校野球チームを率いる二人の驚くべき類似点」と強調。「“スペシャル・ワン（モウリーニョの愛称）”は唯一無二で、ただ一人だ。しかし、海外、それも日本に彼に驚くほど似ている“監督”がいた」と比嘉監督との比較を展開した。
また、ローマの専門メディア『Il Romanista』も「驚くほど似ている」と目を丸くした上で、「日本にモウリーニョに似た人物がいる。いや、ほぼ本人かもしれない」と強調。「沖縄尚学という高校野球チームを率いるヒガ監督は、日本で大きな話題となるほどモウリーニョに似ている。ここまでそっくりな人物がかつていただろうか」と驚いた。
X上では、海外のサッカーファンからも「モウリーニョは野球監督もやっているのか？」「彼は日本のジョゼだ」といった声も寄せられた2人。立場は違えど、“指揮官”であるというところも何かの運命か。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]