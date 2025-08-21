14日（現地時間）、ナポリはオリンピアコスと親善試合を行ったが、この試合でロメル・ルカクが左太ももを負傷するという不測の事態が発生した。



このルカクの負傷についてナポリは18日にメディカルレポートを発表し、左脚太ももの筋断裂により数カ月間の離脱となることを明らかにした。場合によっては手術の可能性もあるという。いずれにせよ、23日に予定されているサッスオーロとのセリエA開幕戦への出場は不可能となった。





突如としてシーズン序盤をルカク抜きで戦わなければならなくなったため、ナポリは彼に代わるストライカーの獲得を検討している。イギリスメディア『Daily Mail』によれば、昨シーズン終了後にレスターを退団して現在無所属のジェイミー・ヴァーディが獲得候補としてリストアップされたという。また、イタリアメディア『Calciomercato』もナポリのアントニオ・コンテ監督が新たなストライカーの獲得をクラブ首脳陣に要請したことを伝え、さらにクラブ内部でマンチェスター・ユナイテッドのジョシュア・ザークツィーの名前が挙がっているとも報じている。ボローニャでの活躍が評価されて昨年夏にユナイテッドへ加入したザークツィーだが、昨シーズンは公式戦49試合に出場してわずか7ゴールに終わり、周囲の期待に応えることができなかった。そのため現在のチーム内での序列は低く、17日に行われたアーセナルとのプレミアリーグ開幕戦ではベンチ入りこそしたものの、出場しなかった。ナポリは今年1月の移籍市場でもザークツィーに興味を示していたとされるが、ルカクの離脱によって今回はより一層獲得に向けた動きを強めるかもしれない。