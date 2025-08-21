増水した川の中に“人影”…「立ち入り禁止」について東京都は両側の舗装による“危険性”を指摘
東京・東久留米市で、ゲリラ雷雨の影響で増水した川の中に人がいると通報が入った。取材班が現場を訪ねると、この場所は立ち入り禁止になっていた。一方で、その近くに川は遊び可能な場所も設けられていて、東京都にその“違い”を聞いた。
濁流の中に人影…“発見”には至らず
18日、東京・東久留米市を流れる落合川で、河川カメラが雨で増水した濁流の中にいる人影を捉えた。当時、落合川は腰の高さにまで水位が上がっていた。
18日午後、都内でゲリラ雷雨が発生し、落合川の水位は上がり、生い茂っていた草をあっという間に飲み込んだ。
そんな中…。
警視庁によると「川に入っている男性がいる」と通報が入り、駆けつけた警察官が付近を捜索したものの、それらしい男性は見つからなかったという。
20日、イット！取材班は現場に向かった。
そこには斜面を滑り台のようにして遊ぶ子どもたちの姿があった。この場所は、家族連れなどにとって水遊びを楽しむ“憩いの場”となっていた。
しかし、実はこの場所は「立ち入り禁止」となっている。
立入禁止は「両側が舗装され急な増水の可能性」があるから
一方、5分ほど歩いた場所には水遊びが可能なエリアがあり、家族連れでにぎわっていた。
都が管理する広場があり、安全に川遊びが出来るスポットがあった。
訪れていた保護者は、この川遊びできるスポットを「オアシス」と語り、子どもは「楽しい場所！」と声を上げた。
別の保護者は「この辺は安心して遊ばせられるけど、少し行くと深くなるので子どもだけでは…」と話す。
同じ川で場所によって立ち入りを制限していることについて、川を管理する東京都は「立ち入り禁止の場所では川の両端が舗装されているため、雨で急に水位が上昇する恐れがある」のだという。
東京都は「立ち入り禁止の場所に入ることは、大変危険なのでやめてほしい」と注意を呼び掛けている。
（「イット！」8月20日放送より）