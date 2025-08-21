NEWS増田貴久、唯一の夏休み過ごしたお相手告白「ハワイに行くときに」
【モデルプレス＝2025/08/21】NEWSの増田貴久が20日、パーソナリティを務めるラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ／毎週水曜深夜1時〜）に出演。夏休みの思い出を語った。
【写真】NEWS増田、ハワイ旅行楽しんだお相手との2ショット
この日の放送では、夏休みについての話題となり、増田は「取ったことないです。夏休み」と告白。過去、唯一夏休みを取得したのは「中丸君とハワイに行くときに1回。1週間弱くらい」と、元KAT-TUNの中丸雄一と一緒に過ごしたたった1回なのだという。
その時には「仕事をそこの期間、入れないでほしいんです」というお願いを「半年前くらいから、マネージャー同士が調整してくれて」「マネージャーさんにスケジュールも全部やってもらって」いたことから実現。当時は「中丸君がチケットも取ってくれて。当時ガラケーで」と中丸が旅のお膳立てもしてくれたと振り返った。
そして「1人で飛行機とか乗れないかもしれない」と語った増田。「チケット取って、ホテルとって、という旅行、1人で旅行が出来ないかもしれない」と語り、「飛行機と新幹線と、1回ずつくらいしかチケット取ったことないもん」と理由を説明。休みの時には「家にいるか、ご飯食べに行く。ごはんの予約ぐらいはするけど…」と話すものの「何にもできないよね」と、自分のスキルの低さを嘆いていた。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS増田、ハワイ旅行楽しんだお相手との2ショット
◆NEWS増田貴久、夏休み唯一の思い出とは
この日の放送では、夏休みについての話題となり、増田は「取ったことないです。夏休み」と告白。過去、唯一夏休みを取得したのは「中丸君とハワイに行くときに1回。1週間弱くらい」と、元KAT-TUNの中丸雄一と一緒に過ごしたたった1回なのだという。
◆NEWS増田貴久が感じる心配事とは
そして「1人で飛行機とか乗れないかもしれない」と語った増田。「チケット取って、ホテルとって、という旅行、1人で旅行が出来ないかもしれない」と語り、「飛行機と新幹線と、1回ずつくらいしかチケット取ったことないもん」と理由を説明。休みの時には「家にいるか、ご飯食べに行く。ごはんの予約ぐらいはするけど…」と話すものの「何にもできないよね」と、自分のスキルの低さを嘆いていた。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】